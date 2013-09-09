المزينة يبحث تعزيز التعاون مع «دبي الملاحية»

بحث اللواء خبير خميس مطر المزينة، القائد العام لشرطة دبي بالإنابة، مع عامر علي، المدير التنفيذي لسلطة مدينة دبي الملاحية، سبل تعزيز التعاون بين شرطة دبي وسلطة مدينة دبي الملاحية، بحضور اللواء طيار احمد محمد بن ثاني، مدير الإدارة العامة لأمن المطارات، والمقدم خبير احمد عتيق بورقيبة، مدير إدارة البحث والإنقاذ بالنيابة في الإدارة العامة للعمليات.

واطلع اللواء خميس المزينة والحضور من عامر علي على آلية وإجراءات الترخيص البحري الذي يشمل الوسائل البحرية الشخصية والتجارية والرياضية والسياحية والترفيهية المختلفة، بالإضــافة إلى المشاريع البحرية الخضراء.

وأشاد اللواء خميس المزينة بالدور المتميز الذي تقوم به سلطة مدينة دبي الملاحية في تطوير القطاع البحري في الإمارة وتقديم مستوى جديد ومتقدم من الخدمات لكافة جوانب الاستخدام البحري في دبي، إذ يسهم ذلك في رفع مستويات السلامة والأمن البحرية للمستخدمين من جهة، ويزيد من فرص دبي التنافسية على صعيد الأعمال وجذب الاستثمارات في الصناعة البحرية من جهة أخرى.