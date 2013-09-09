شرطة دبي تكشف خلال 24 ساعة هوية سائق دهس آسيوياً

كشفت احدى دوريات "كش حرامي" التابعة لمركز شرطة بر دبي عن هوية شخص عربي الجنسية دهس آخر اسيوي الجنسية مما ادى الى وفاته ولاذ بالفرار، وقدم المتهم تبريرات غير منطقية لهروبه مدعيا انه صدم حجرا وليس رجلا.

وتعود تفاصيل الواقعة وفقا للعقيد علي غانم مدير مركز شرطة بر دبي التابع للإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي الى ورود بلاغ من احد الاشخاص في الساعة الثالثة والنصف فجر يوم السبت الماضي يفيد فيه بعثوره على شخص ملقى بدون حراك في شارع حصة.

وعلى الفور توجهت سيارة الاسعاف الى موقع المتصل وتبين ان المتوفى دهس من قبل احدى السيارات ويبلغ من العمر 50 عاما ويحمل جنسية بنغلاديش، مبينا انه من معاينة موقع الحادث تم تحديد مواصفات المركبة التي صدمته.

تفاصيل

وقال العقيد علي غانم انه عثر في موقع الحادث على مرآة جانبية باللون الرمادي، بالإضافة الى قطع زجاج متناثر وبناء عليه تم التعرف على هوية السيارة من نوع لكزس صالون ولونها رمادي والزجاج الامامي محطم وتعرض جزء من السيارة من الجانب الامامي للتأثر بالحادث، لافتا الى ان المتوفى كان متوقفا على الرصيف وان السيارة التي صدمته انحرفت من خط سيرها وتبين انه موظف في احدى شركات الشحن بناء على المستندات التي وجدت بحوزته.

مواصفات

واضاف غانم انه تم تعميم مواصفات المركبة على كافة الدوريات وفي حوالي الساعة الحادية عشرة مساء نفس يوم الحادث تعرفت دوريات كش حرامي على سيارة متوقفة على دوار مركز دبي التجاري العالمي تحمل نفس المواصفات، وتم استيقافها واقتياد صاحبها الى مركز الشرطة، وبمواجهته بالحادث بعد تطابق كافة الادلة المادية على السيارة بتخطيط الحوادث حاول الانكار مدعيا انه لم يصدم رجلا وانما صدم حجرا.

ولفت غانم الى ان المتهم ادعى انه كان برفقة خطيبته وانه صدم شيئا غريبا تساقط من احدى سيارات الشحن، لافتا الى انه ذهب الى مركز الشرطة لتحرير محضر، وتبين كذب روايته.وأكد العقيد علي غانم ان المتهم لم يكتف بصدم الشخص وانما لاذ بالفرار في حين انه كان من الممكن ان ينقذ حياته او يتصل بالشرطة على الاقل.