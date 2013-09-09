القطامي: زيارة محمد بن راشد دافع للميدان التربوي

اعتبر معالي حميد القطامي وزير التربية والتعليم، أن زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله لمعظم المدارس خلال اليوم الاول لانطلاق العام الدراسي الجديد ، دافع للوزارة وللميدان التربوي.

وقال معاليه إن صاحب السمو نائب رئيس الدولة يحرص دوما على متابعة مسيرة التعليم في الدولة بما يضمن بناء أجيال على قدر كبير من العلم والمعرفة التكنولوجية، والتي هي ضمانة الحاضر والمستقبل، وقال معاليه إن سموه يحرص دوما على متابعة مسيرة التعليم في الدولة بما يضمن بناء أجيال على قدر كبير من العلم والمعرفة التكنولوجية.

والتي هي ضمانة الحاضر والمستقبل، وتوفير الرخاء والأمن والعيش الكريم لكافة أبناء الوطن وتؤكد حرصة على خلق جيل واع مدرك لأهمية التعليم وبإمكانه رد هذا الجميل للدولة الحبيبة وقيادتها.

كما توجه معاليه بالشكر لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي على اهتماماته ودعمه البالغ لقطاع التعليم و دعمه لقطاعات الخدمات الاجتماعية، مشيرا الى ان هذه الزيارة سترفع من نفسيه العاملين في الميدان والادارات المركزية في الوزارة، فضلا عن أثرها في نفوس اولياء الامور، وأكد القطامي انه فخور بما يمشي على الميدان من مبادرات في تأهيل مدارس الدولة.

آفاق جديدة

من جانب اخر أكد معالي حميد محمد القطامي حرص وزارة التربية على فتح آفاق جديدة لتوثيق العلاقة بين البيت والمدرسة، لافتاً إلى أن الوزارة تعد ولي الأمر شريكاً استراتيجياً، وتتطلع دائماً إلى دوره البارز ومشاركته وإسهاماته في تطوير العملية التعليمية بالرأي البناء والأفكار المبتكرة والمبدعة .

وأشار معاليه الى أن الوزارة انتهت من إعداد لائحة خاصة لتعظيم دور أولياء الأمور في أعمال التطوير التي تشهدها مدارسنا، وفتح المجال أمامهم، لصياغة مبادئ ومفاهيم جديدة، لتعزيز توجهات إدارات المدارس، وأهدافها الرامية إلى بناء وإعداد أجيال واعدة،.

كما لفت معاليه إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تشكيل مجالس للتطوير في المدارس، تضم في عضويتها أولياء الأمور، ومن ثم تكون علاقة البيت والمدرسة أكثر تفاعلاً، بما يحقق المصلحة العامة ومصلحة الطلبة ، حيث سيشهد العام الدراسي الجديد نقلة نوعية في علاقة اولياء الامور بالمدرسة.

اجازات

واوضح معاليه، أن مجلس الوزراء اصدر قرارا صارما يلزم المدارس الخاصة بالإجازات السنوية المقررة من قبل وزارة التربية والتعليم، وتم تعميمه على تلك المدارس للالتزام به، وأشاد القطامي بالتعلم الذكي وتدريب 1400 معلم على استخدام التقنيات الحديثة لمواكبة التطورات الحديثة وفق ما تطمح له القيادة الرشيدة، حيث بدأ برنامج محمد بن راشد للتعلم الذكي بتدريب المعلمين المستهدفين في البرنامج منذ الاسبوع المنصرم.

ووفقاً لما رصدته وزارة التربية والتعليم من تقارير المناطق التعليمية، فقد وصلت معدلات حضور الطلبة ودوام المعلمين، إلى مستوياتها الطبيعية، الأمر الذي أسهم في مرور اليوم المدرسي وفق جدوله المقرر .

إلى ذلك تابعت وزارة التربية والتعليم بحرص شديد أمس انتظام الطلاب والطالبات في صفوفهم، واطمأنت الوزارة على سير العملية التعليمية بشكل طبيعي.

فيما وجهت إدارات المناطق التعليمية إلى تكثيف التواصل مع المدارس للوقوف على أية ظروف طارئة قد تؤثر على الدراسة، للتدخل الفوري وتفادي أية معوقات قد تصادف مديري ومديرات المدارس، فيما طالبت المناطق بالانتهاء سريعاً من عمليات المسح الميداني الذي يشمل مستويات انتظام المعلمين، وتوزيع الكتب المدرسية، وغير ذلك من احتياجات المدارس.

في الوقت نفسه حرصت قيادات التربية على تفقد أحوال الطلبة ، والوقوف على مجريات بداية العام الدراسي الجديد، ومشاركة أولياء الأمور في مختلف المناطق التعليمية، الاحتفالات الخاصة باستقبال الطلبة التي نظمتها المدارس .

جولات

واستهل معالي حميد بن محمد القطامي وزير التربية والتعليم جولاته الميدانية، بداية العام الجديد، بزيارة مدارس الفجيرة، شملت الزيارة مدارس ( عاصم بن ثابت الثانوية، و ابن النفيس للتعليم الأساسي، والبحر للتعليم الأساسي، والسيجي )، واطمأن معاليه على دوام أعضاء الهيئات الإدارية والتدريسية، وانتظام الطلبة، وعمليات توزيع الكتب.

في وقت حضر جانباً من الحصص الأولى في المدارس التي ضمتها الزيارة، كما شارك أولياء الأمور فرحتهم باليوم الدراسي الأول لأبنائهم، وشهد فعاليات وأنشطة مبادرة ( مرحباً مدرستي )، التي تنوعت بين المسابقات العلمية والثقافية و الترفيهية .

وشكر صالح سليمان آل علي مدير منطقة الفجيرة التعليمية بالإنابة مبادرة معالي حميد القطامي في مشاركة معاليه طلاب مدارس منطقة الفجيرة يومهم الأول.

وأكد أن الوزارة ماضية في تطوير البيئة التعليمية للمدارس الحكومية، وأنها تعمل بكل جهد على تحديث البنية التحتية للمدارس وتهيئة مرافقها التربوية والتعليمية وفق معايير أكاديمية أكثر رقياً، من أجل تحقيق الأهداف الاستراتيجية، وأهمها رفع مستوى مخرجات التعليم العام.

كما أشاد سعيد راشد الخطيبي الخبير التربوي في المنطقة بزيارة معاليه، وحرصه على الوقوف على مستجدات التعليم الميداني على أرض الواقع، وحرصه على الاستماع إلى ملاحظات المعلمين والمعلمات، وترحيبه بالطلبة وأولياء أمورهم مع انطلاقة عام دراسي جديد.

اشادة

اشاد معالي وزير التربية والتعليم في بداية جولته بالجهود الكبيرة التي بذلتها إدارات المدارس والمناطق التعليمية، من أجل دخول عام دراسي أكثر استقراراً ، كما ثمن في زيارته لمدارس الفجيرة الدور الملموس والأفكار المبتكرة التي تبنتها المدارس لاستقبال أولياء الأمور والطلبة معاً في احتفاليات خاصة.

ومن بينهم : علي سيف الكعبي مدير مدرسة عاصم بن ثابت، و جواهر بن رهيف مديرة مدرسة ابن النفيس، ومريم خميس السويدي مديرة مدرسة البحر للتعليم ألأساسي، وشيخة سعيد مديرة مدرسة السيجي .