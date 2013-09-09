«مرحباً مدرستي» تذيب الصورة النمطية لانطلاق العام الدراسي

انطلق العام الدراسي الجديد ( 2013 / 2014 )، وسط مظاهر جديدة بدت فيها علاقة البيت والمدرسة في أرقى صورها، حيث شارك أولياء الأمور في فعاليات وأنشطة المدرسة الصباحية، ضمن مبادرة (مرحباً مدرستي) التي اطلقتها وزارة التربية، احتفالاً بالطلبة في يومهم الدراسي الأول.

وتغيرت الصورة النمطية لبداية العام، حيث عمت المظاهر الاحتفالية الترفيهية والجادة، التي نجحت إدارات المدارس في تنفيذها، لزيادة إقبال الطلبة على الدراسة، والتي تبعها بعد ذلك انتظام الطلاب والطالبات في صفوفهم.

وتفقد علي ميحد السويدي وكيل وزارة التربية والتعليم بالإنابة مدارس رأس الخيمة، شملت زيارته مدرستي: مهرة بن أحمد، وسعيد بن جبير، إلى جانب عدد من رياض الأطفال، في الوقت نفسه قامت فوزية حسن غريب الوكيل المساعد لقطاع العمليات التربوي بزيارة لمنطقة عجمان التعليمية شملت عدة مدارس في المنطقة حيث تفقدت مدرسة راشد بن حميد النموذجية الحلقة الثانية بنين ومدرسة عائشة بنت عبدالله النموذجية الحلقة الثانية بنات وروضة الاماني، واطلعت على استعدادات المدارس لاستقبال الطلبة في اول يوم دراسي لهم.

كما زارت خولة المعلا الوكيل المساعد للقطاع مدرسة واسط النموذجية في عجمان، ومن جانبه تابع مروان الصوالح الوكيل المساعد للخدمات المساندة أحوال مدارس دبي، وتفقد أحوال الطلبة، وتعرف إلى معدلات حضور المعلمين والإداريين، التي جاءت مطمئنة.

مشاركة أولياء الأمور

وفي الميدان رصدت "البيان" مشاركة أولياء الامور في فعاليات مرحبا مدرستي والتعرف عن قرب بالهيئات التدريسية والادارية في المدرسة، والذي سيساهم في زوال حاجز الخوف بين الاسرة والمدرسة، حيث انتظم امس 892 ألف طالب وطالبة في 1376 مدرسة حكومية وخاصة التي تدرس منهاج الوزارة مع انطلاقة العام الدراسي الجديد، الذي بدأ بدوام المعلمين في مطلع الشهر الجاري.

وتابعت الوزارة انتظام الطلبة في جميع المدارس الحكومية والنموذجية ومراكز تعليم الكبار، ولم تسجل أية ملاحظات أو سلبيات، خلال زياراتها للمدارس واطمأنت على سير العملية التعليمية فيها على النحو المطلوب، ووفق ما هو متوقع من دون معوقات أو سلبيات أو عثرات.

وشهدت المدارس انتظام الطلبة في صفوفهم بشكل طبيعي، ماعدا نسبة طفيفة في معظم المدارس، وبدأ المعلمون والمعلمات في جميع المدارس في مختلف مراحلها، ورياض الأطفال يومهم الدراسي بشكل اعتيادي وضمن ما هو مخطط في برنامج العمل اليومي للجميع.

جدول أنشطة

من جهتها قالت مديرة مدرسة أم سقيم نوره سيف المهيري، إنها نظمت لقاءات مع الهيئات الإدارية التدريسية لتوزيع جدول الانشطة لهذا الفصل سواء كانت انشطة إثرائية بالإضافة إلى عمل ورش ومحاضرات، ومن أهم البرامج الافطار الصحي وهذه مدرستي وشريك التعلم والمقصود به أولياء الأمور، مشيرة إلى أن المدرسة شهدت انتظاماً ملحوظاً في العملية الدراسية أمس، كما حرصت إدارة المدرسة على مخاطبة أولياء الامور لكسر الحاجز الذي يكون بين أولياء الامور و المدرسة.

وأوضح منصور شكري مدير مدرسة ثانوية دبي، أن ادارته أعدت برنامجا ممتلئا بالفعاليات التي شهدت استقبال أولياء الامور والطلاب الجدد والقدامى ولقاء تعريفيا مع الهيئات الادارية والتدريسية وعرض فيلم توضيحي عن الانشطة المدرسية السابقة في قاعه المسرح المدرسي وتنظيم محاضرة توعية عن اهمية التعليم بالتعاون مع هيئة الاوقاف والعمل الخيري، وتوزيع هدايا للطلاب وتسليم رسائل إلى أولياء الامور، بالإضافة إلى توزيع الكتب بأكملها على عدد الطلبة.

وذكر أن محتوى الرسالة التي وجهتها المدرسة لأولياء الامور جاءت لتعرفهم بدورهم ومسؤوليتهم المشتركة في اعداد جيل فاعل والمتابعة الدائمة من جانبهم للتحصيل الدراسي وغيره من اخلاقيات وسلوكيات.

مشيرا إلى أن ادارة المدرسة قامت بتوزيع لائحة الانضباط السلوكي للطلبة في المجتمع المدرسي على كافة الطلبة وأولياء أمورهم والتي توضح المخالفات والاجراءات التي تتخذها المدرسة بحق الطالب لارتكابه المخالفة، وأوضح شكري، أنه وضع عدة وسائل للتواصل مع المدرسة وأرفقها جميعها في مطوية تم توزيعها على المدارس لتسهل متابعة أولياء الامور لأبنائهم من خلال الهيئات الادارية والتدريسية بالمدرسة، مفيدا بأن المدرسة تضم 380 طالبا، و 150 طالبا جديدا و 10 طلاب مستجدين في الحادي عشر والثاني عشر.

طابور الصباح

وقال جمال حسن الشيبة مدير مدرسة عمر بن الخطاب النموذجية للتعليم الأساسي والثانوي، إن المدرسة بدأت نشاطها بطابور الصباح والتمارين الرياضية الصباحية والاذاعة المدرسية والقرآن الكريم من خلال اجتماع جميع الطلاب وأعضاء الهيئة الاداري

شبكةعيونالإخبارية

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