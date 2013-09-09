المؤتمر الثامن عشر للجزام ينعقد سبتمبر الحالى

تشارك دكتورة أغاريد الجمال، رئيس الجمعية العربية لعلاج الصدفية وعضو الأكاديمية الأوروبية للأمراض الجلدية فى المؤتمر العالمى الثامن عشر للجزام الذى سيعقد بروكسل فى الفترة من 16 إلى 18 سبتمبر، والذى سيضم لفيف من أطباء الجلد المتخصصون من كل أنحاء العالم ويناقش كل ما يتعلق بمرض الجزام على مستوى العالم، وأحدث ما تم التوصل إليه من أبحاث متعلقة بعلاجه.

والجدير بالذكر أن الجمال قد تلقت دعوة خاصة من المؤتمر الشتوى العالمى للأكاديمية الأوربية للأمراض الجلدية من رئيس المؤتمر الدكتورة جنا هورجوفا، وذلك بشأن حضور المؤتمر الذى سيعقد فى الفترة من 2 إلى 5 أكتوبر بتركيا إلا أنها رفضت المشاركة اعتراضا على الموقف الذى يتخذه أردوغان من الثورة المصرية وإصرار منها على التعبير عنها أنها ثورة وليست انقلابا، مشيرة إلى أن الأطباء ليسوا بمعزل عن الحياة السياسية بل الجميع يعمل من أجل رفعة الوطن لذا فإن هذا الموقف هو رساله توجهها إلى المسئولين بتركيا بجانب رغبتها فى التوضيح أن المصريين على قلب رجل واحد مع الجيش المصري.