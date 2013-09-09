ألبا: البقاء بين أفضل لاعبي العالم حتى ختام مسيرتي هو هدفي

برشلونة، (إفي): اعرب خوردي ألبا الظهير الايسر لبرشلونة عن امتنانه للثناء الذي تلاقاه عقب تسجيل مجددا مع إسبانيا في فنلندا وتمهيد الطريق نحو مونديال 2014.

وذكر ألبا في مؤتمر صحفي "أمل في البقاء بين أفضل اللاعبين عند اختتام مسيرتي. انني سعيد بالحديث عن ادائي، لكني لا اعي اهتمام كبيرا لذلك لانك عندما تؤدي مباراة سيئة ينقلب الامر وعندما تؤدي بشكل جيد تكون بين الافضل في التاريخ".

وأضاف "أمل في مواصلة الاداء الجيد والبقاء بين الافضل لعدة اعوام".

وأشاد اللاعب بالفوز الذي حققه المنتخب الإسباني في هلسنكي الذي مهد الطريق لتأهله لمونديال البرازيل.

وبهذا الفوز تتصدر إسبانيا المجموعة التاسعة برصيد 14 نقطة، بفارق 3 نقاط عن فرنسا صاحبة الوصافة، وتليهما فنلندا ثالثة برصيد ست نقاط، ثم جورجيا بخمس نقاط في المركز الرابع.