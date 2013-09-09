أخبار عاجلة

وضعيات النوم الخاطئة تهدد بشرتك بالتجاعيد! -
8 الصبح - بمناسبة كذبة أبريل رد فعل والدتك هيكون إيه لو إتصلت بها وقولتها أنا أترفدت من الجامعة؟؟؟ -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. واسعار الذهب والعملات الاجنبية اليوم -
تحذيرات من عقار «الكونجستال».. و«الصيادلة» توضح -
خطر .. هذه العادات تؤدى لثقب المريء وتؤدي إلى الموت -
أول رد فعل غاضب من مرتضى منصور بعد هزيمة سموحة -
بالفيديو || مدرس يرفع مطواة على الهواء -
أفضل 10 قوات جوية عربية .. لن تتوقع الدولة رقم 1 -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الحالة المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
حقائق عن مشروب نسكافيه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. اخبار المشاهير
  5. ON Sport

كيني روجرز: مصر بلد عظيم وشعبها أبهر العالم بثورته

Google+ Print
كيني روجرز: مصر بلد عظيم وشعبها أبهر العالم بثورته كيني روجرز: مصر بلد عظيم وشعبها أبهر العالم بثورته
موقف الشعب الأمريكي يختلف عن إدارة أوباما وأتمنى زيارة في أقرب وقت

كتب : أ ش أ الأحد 08-09-2013 23:23

قال الفنان الأمريكي العالمي كيني روجرز، إن مصر بلد عظيم والشعب المصري أبهر العالم بثورته التي خرج فيها أكبر عدد في تاريخ البشرية، موضحا أنه يعرف الكثير من الفنانين المصريين ويتمنى أن يأتي إلى مصر في أقرب وقت.

وأضاف روجرز في تصريح خاص، على هامش مشاركته في مهرجان "تيميتار علامات وثقافة" الذي أقيم في أغادير بالمغرب، أنه يعرف الأوضاع الحالية التي تمر بها مصر، مؤكدا أن موقف الشعب الأمريكي مختلف عن الإدارة الأمريكية.

وأوضح أن زيارته إلى المغرب والوطن العربي هي الأولى، وقال إنه سعى لحضور هذه الدورة من مهرجان "تيميتار علامات وثقافة" الذي يعتبر من أهم المهرجانات في العالم التي تقدم موسيقى مختلفة ومتنوعة، واصفا جمهور المغرب بالعظيم الذي يتفاعل مع كل أغنية يقدمها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

ON Sport

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
3 «جرائم» ارتكبها «النابلسي» || اختطاف أنثى مسيحية وتهريب أموال خارج مصر وتصوير معدات عسكرية

3 «جرائم» ارتكبها «النابلسي» || اختطاف أنثى مسيحية وتهريب أموال خارج مصر وتصوير معدات عسكرية

أطباء الهند يعلنون مفاجأة صادمة بشأن المصرية المصابة بالسمنة المفرطة

أطباء الهند يعلنون مفاجأة صادمة بشأن المصرية المصابة بالسمنة المفرطة

دراسة أمريكية تتوقع كارثة في مصر وأن الدلتا ستتأثر فيها الزراعة

دراسة أمريكية تتوقع كارثة في مصر وأن الدلتا ستتأثر فيها الزراعة

جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع

جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع