كيني روجرز: مصر بلد عظيم وشعبها أبهر العالم بثورته

موقف الشعب الأمريكي يختلف عن إدارة أوباما وأتمنى زيارة مصر في أقرب وقت

كتب : أ ش أ الأحد 08-09-2013 23:23

قال الفنان الأمريكي العالمي كيني روجرز، إن مصر بلد عظيم والشعب المصري أبهر العالم بثورته التي خرج فيها أكبر عدد في تاريخ البشرية، موضحا أنه يعرف الكثير من الفنانين المصريين ويتمنى أن يأتي إلى مصر في أقرب وقت.

وأضاف روجرز في تصريح خاص، على هامش مشاركته في مهرجان "تيميتار علامات وثقافة" الذي أقيم في أغادير بالمغرب، أنه يعرف الأوضاع الحالية التي تمر بها مصر، مؤكدا أن موقف الشعب الأمريكي مختلف عن الإدارة الأمريكية.

وأوضح أن زيارته إلى المغرب والوطن العربي هي الأولى، وقال إنه سعى لحضور هذه الدورة من مهرجان "تيميتار علامات وثقافة" الذي يعتبر من أهم المهرجانات في العالم التي تقدم موسيقى مختلفة ومتنوعة، واصفا جمهور المغرب بالعظيم الذي يتفاعل مع كل أغنية يقدمها.