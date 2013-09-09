مدارس الدقهلية استعدت لاستقبال العام الدراسي الجديد

في إطـــــار استقبال محافظات مصر للعام الدراسي الجديد 2013/2014 أعلن المهندس عمر الشوادفى– محافظ الدقهلية انتهاء مديرية التربية و التعليم و هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة من إعداد جميع المدارس الحكومية و تجهيزها لاستقبال العام الدراسي الجديد .

و أشار الشوادفى إلى دخول 14 مدرسة جديدة للخدمة هذا العام لأول مرة بعدد من مراكز المحافظة مؤكدا على ضرورة المتابعة لاستكمال وصول الكتب المدرسية إلى جميع المدارس و تسليمها للتــــلاميذ و الطــــــــلاب وسرعة الانتهاء من كافة أعمال الصيانة اللازمة للمدارس .

و قال الشوادفى بأنه تم التوجيه لاستخدام الفراغات المتاحة بالمدارس لفتح فصول تجريبية جديدة لاستيعاب الأطفال في سن 5 سنوات بغرض التوسع في رياض الأطفال ( تجريبي) .

و أضــــاف الشوادفى أن مــديــرية التموين قامت باختيار أفضل 10 تجار جملة و مكتبات بالمنصورة للقيام ببيع مستلزمات المدارس بتخفيضات تصل إلى 15 % للتخفيف عن كاهل المواطنين بالجودة و المواصفات القياسية المطلوبة و ذلك نظراً للتعذر إقامة معارض هذا العام بسبب الظروف الأمنية وقامت تلك المكتبات و المحلات بتعليق لافتات و بوسترات للإعلان لأولياء الأمور و التـــلاميذ عن البيع بالتــــخفيض الذي يصل إلى 15% للتخفيف عن المواطنين تحت رعاية محافظ الدقهلية و وزير التموين .

وفى ذات السياق قال الشوادفى أن فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي بالدقهلية قد أعد خطة لرعاية طلاب المدارس صحياً هذا العام 2013/2014 من خلال عيادات التأمين الصحي وأنه تم تقسيم مدينة المنصورة إلى عدة مناطق كل منطقة مربوطة على عيادة شاملة لتقديم الخدمة الطبية المتكاملة لأبناء الدقهلية طلاب المدارس وربط جميع المدارس بالعيادات الشاملة للقيام بالفــــحص الطــــبي الـــشامل بجمـــيع مراكز الــــدقهلية و خاصة التي بها عجز في الأطباء .

و أضاف الشوادفى بأنه تم عمل قاعدة بيانية لطلاب المدارس و حصر الطعوم و توفير السرنجات الخاصة بالتطعيمات و تشكيل فرق الفحص المعملي و علاج كافة الحالات. و عن خطة العمل بالتـــــــأمين الصحي في القـــطاع الريفي فقد تم التعاقد مع 372 وحدة صحية لتقديم الخدمة الطبية للطلاب و التعاقد مع 206 وحدة أسنان بالقطاع الريفي .