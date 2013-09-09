نجوى كرم ودعت والدها بالدموع وبأكليل ورد كبير

أقيمت ظهر اليوم مراسم دفن كرم كرم والد الفنانة نجوى كرم فى كنيسة دير مار الياس الطوق فى زحلة في لبنان، وودعت نجوى والدها بالحزن والدموع وبأكليل كبير من الورد الأبيض وضعته فوق الضريح وكتبت عليه " إلى والدي الحنون.. نجوى" .

وقد قدّم بعض الفنانين واجب العزاء شخصياً لزميلتهم نجوى وحضروا مراسم الدفن من بينهم ماجدة الرومي وهيفاء وهبي وفارس كرم ونجم "آراب آيدول" زياد خوري والإعلاميان جومانا بوعيد ونيشان ديرهاروتينيان، ماجدة الرومي وغيرهم، وتوجه آخرون وفور شيوع خبر رحيل والدها إلى مواساتها عبر التغريد على تويتر حيث كتب راغب علامة "حبيبتي نجوى، بعزيك وبعزي الاهل، ربنا اراد انو يريحو من عذابو وانت عملتي اكتر من الممكن حتى يشفى، الله يرحمو، بدنا ياكي تكوني قوية بهل الحدث الاليم، الله يرحمو ويكون بيتو الجنة، يا ريتني ببيروت لنوقف حدك. الله يبارك فيكي".

أما أحلام فكتبت"زعلك من زعلنا يا شمس الأغنية، والعوض بسلامتك يا ست الكل"، بينما غردت كارول سماحة" أبعث بخالص التعازي لنجمتنا اللبنانية نجوى كرم لوفاة والدها ... عسى أن تجد روحه السلام". بدورها كتبت اليسا "قلبي مع نجوى كرم، تعازي الخالصة، عسى أن ترقد روح والدها في سلام، ويمنحها الرب الصبر"، بينما كتبت نانسي عجرم "عزيزتي نجوى كرم. تعازي الحارة ولترقد روح والدك بسلام!». اما نوال الزغبي فعزت نجوى مغردة "العوض بسلامتك الله يرحم الوالد يا اختي... الله يحمي عائلتك كلها وانشالله الوالد روحه بالجنة"، فيما كتبت الفنانة سيرين عبد النور"الله يرحموا وتكون روحوا بالسماء يا رب".

وغرّدت أنغام"أتقدم بأحر التعازي للأخت والصديقة العزيزة نجوى كرم في وفاة والدها أسكنه الله فسيح جناته"، شكران مرتجى كتبت " كل العزاء لعائلة وشخص شمس الغنية نجوى كرم بوفاة والدها.....الله يرحمه ويصبرها ....ولا حول ولا قوة إلا بالله" فيما غرّد الفنان وليد توفيق"أتقدّم بأحر التعازي من الأخت والصديقة والزميلة العزيزة نجوى كرم لوفاة والدها راجياً من الله الرحمة له وللأهل الصبر والسلوان"، الممثلة ورد الخال كتبت"الكلام ما بيعوض عن الفقدان... الله يرحمه والحياة بتكفي يا نجوى بقوتنا وإيماننا".

الفنان يوري مرقدي غرد بدوره معزياً" تعازي القلبية لنجوى كرم، عسى أن يتقبل الخالق روحه، ويمنحها السلام، ولنجوى ندعو بالقوة لتستمر"، أما الممثلة اللبنانية نادين الراسي فكتبت "أتوجّه بأحرّ التعازي لشمس الغنيّة نجوى كرم بوفاة والدها .... الله يرحمه و تكون خاتمة أحزانكم يا رب و ألله يصبّر قلبك".

وكذلك كتبت الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني معزية" في ذمة الله والد الفنانه نجوى كرم .. ان لله وان اليه راجعون رحمه الله وأدخله جناته وألهمكم الصبر"، أما زميلها علي جابر في لجنة تحكيم أراب غوت تالانت فغرد معزياً" الله يساعد والدك يا نجوى ويشمله بعنايته ويمنحه سلام النفس والروح و يريحه من الألم و يعطيك و عائلتك طول البال وعمق الإيمان".

الشاعر نزار فرنسيس رثى الفقيد شعراً" في ناس لو بتعيش شي ميّة سنِة/ شو النفع؟.. ما زال خلقت تنحني/ وفي رجال بتزور الدني وبتروح/ بتترك مساحة مرجلة وِسع الدني/"، اما الملحن سليم سلامة فكتب" انشالله بتسلمي مصيبتك كبيره بس بعرف قوتك و ايمانك واللي خلف ما مات"، وغرد الشاعر فارس اسكندر" كان لي يوماً ما شرف زيارة المرحوم كرم كرم ...وجهٌ يشبه تضاريس زحلة"، بينما كتب الشاعر عماد شمس الدين"رحمة الله عليك يا جبل الكرم، يا كرم كرم يا ابو طوني، والعزاء كل العزاء للأخت الغالية نجوى كرم، ولكل عائلته ومحبيه الكرام".

من جهته توجه رئيس شركة "روتانا" سالم الهندي "بأحر التعازي القلبية الى الفنانة نجوى كرم وعائلتها الكريمة لوفاة والدها رحمه الله وان لله وان اليه راجعون"، بينما عزى نجم "آراب آيدول" محمد عساف نجوى مغردا "البقاء لله، إن شاء الله تكون آخر الأحزان، الله يصبركم وان شاء الله بيضلوا حبايبك".

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