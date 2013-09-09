بعد اعترفها بأنّ والدها سعودي...ماذا قالت شمس عن أحلام؟

بعد انقطاع عن كافة وسائل الإعلام، وفي إطلالة أولى لها عبر الاذاعة الكويتية، حلّت النجمة شمس ضيفة على برنامج "القمندة" في حلقة استثنائية امتدت لساعتين، تحدثت خلالها عن أبرز المحطات في مشوارها متطرقة الى العديد من النقاط الجدلية .

وعن أغنيتها الجديدة التي ستقدمها باللهجة المصرية "دين أبوكم" وقالت شمس

"هي اغنية ضد التطرف لا يمكن تصنيفها سياسياً، فنحن نخاطب الرأي العام وأنا أعبَر عن رأي تجاه موقف ما ولست مع أحد ضد الآخر وإنما هي تسجيل موقف ضد التطرف والمذهبية والقبلية والتمييز العنصري بجميع اشكاله، وليست المرة الأولى التي أقدم فيها على هذه الخطوة حيث سبق وغنيت " اهلا ازيك" للرئيس الأمريكي جورج بوش، عندما كان يحكم العالم ولم يستطع اكبر شنب" حينها أن يقف في وجهه وقد "لعنت أبو خيره" بهذه الاغنية".

وعرّجت بالحديث إلى الديو الذي جمعها وفنان العرب محمد عبده "سور الكويت" قائلة "هو أوّل ديو رسمي لفنان العرب مع فنانة ورغم ذلك لم أتاجر بالموضوع لأني لا أحب أن يقال أني "إلتصقت" بفنان كبير مثل محمد عبده".

من جهة ثانية، أكدت النجمة الشابة أنّ والدها سعودي الجنسية غير أنها تعتبر نفسها إبنة الكويت، لأنها ولدت وتربت على أرض الكويتـ وكشفت أنها تستقر في المكان الذي تجهز فيه الألبوم، وإنها تنقلت ما بين بيروت ومصر وحالياًفي الإمارات.

ولم تخلو حلقة شمس من الإثارة، حيث تحدثت عن خلافها المستمر مع أحلام دون تسميتها قائلة "هناك ادعاءات من بعض الفنانين والفنانات وإحداهن تجد لها متابعين على موقع "تويتر" بالملايين، رغم أنّ الإحصاءات تشير إلى أن جميع مستخدمي "تويتر " في الوطن العربي قرابة الـ6 مليون " مشيرة الى ان الفنان الذي يختلق شائعة حول نفسه يحتاج الى مصحة نفسية يتعالج فيها وليس مسرحاً يغني عليه.

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