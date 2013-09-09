إلغاء حفل عمرو دياب بطلب من رجال الأمن

صدمة كبيرة تلقاها محبو الفنان عمرو دياب، بعد تأجيل حفله المقرر إقامته الجمعة المقبلة في الساحل الشمالي.

فقد كتب النجم على صفحته على موقع "فيس بوك"، إنه سوف يتم التأجيل لحين استقرار الأوضاع ، كما أن منظم الحفل وليد منصور تحدث عن امكانية إقامته ثاني أيام عيد الاضحى.

لكن الحقيقة أنّ الإلغاء تم بعد أن تحدث رجال الأمن بشكل مباشر مع منظم الحفل، وأبلغوه بأنه لن يكون هناك أي حفلات في هذا التوقيت حتى تستقر الاوضاع .

وقد جاء رفض الأمن بعد قيام المتعهد بتجهيزات عديدة، خاصة أن هذا الحفل هو الظهور الأول لعمرو بعد إصدار ألبومه الأخير "الليلة " .

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