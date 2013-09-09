أخبار عاجلة

وضعيات النوم الخاطئة تهدد بشرتك بالتجاعيد! -
8 الصبح - بمناسبة كذبة أبريل رد فعل والدتك هيكون إيه لو إتصلت بها وقولتها أنا أترفدت من الجامعة؟؟؟ -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. واسعار الذهب والعملات الاجنبية اليوم -
تحذيرات من عقار «الكونجستال».. و«الصيادلة» توضح -
خطر .. هذه العادات تؤدى لثقب المريء وتؤدي إلى الموت -
أول رد فعل غاضب من مرتضى منصور بعد هزيمة سموحة -
بالفيديو || مدرس يرفع مطواة على الهواء -
أفضل 10 قوات جوية عربية .. لن تتوقع الدولة رقم 1 -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الحالة المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
حقائق عن مشروب نسكافيه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

إلغاء حفل عمرو دياب بطلب من رجال الأمن

Google+ Print
إلغاء حفل عمرو دياب بطلب من رجال الأمن إلغاء حفل عمرو دياب بطلب من رجال الأمن

صدمة كبيرة تلقاها محبو الفنان ، بعد تأجيل حفله المقرر إقامته الجمعة المقبلة في الساحل الشمالي.
فقد كتب النجم على صفحته على موقع "فيس بوك"، إنه سوف يتم التأجيل لحين استقرار الأوضاع ، كما أن منظم الحفل وليد منصور تحدث عن امكانية إقامته ثاني أيام عيد الاضحى.
لكن الحقيقة أنّ الإلغاء تم بعد أن تحدث رجال الأمن بشكل مباشر مع منظم الحفل، وأبلغوه بأنه لن يكون هناك أي حفلات في هذا التوقيت حتى تستقر الاوضاع .
وقد جاء رفض الأمن بعد قيام المتعهد بتجهيزات عديدة، خاصة أن هذا الحفل هو الظهور الأول لعمرو بعد إصدار ألبومه الأخير "الليلة " .

يمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم  عبر تويتر "سيدتي فن"

وأيضا عبر Instagram سيدتي sayidatynet

وتابعوا أخبار النجوم لحظة بلحظة عبر صفحة مشاهير أونلاين

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

مواضيع متعلقة
بعيداً عن الشائعات... هذه هي طبيعة العلاقة بين عمرو دياب ودينا الشربيني!

بعيداً عن الشائعات... هذه هي طبيعة العلاقة بين عمرو دياب ودينا الشربيني!

شاهد.. ابن عمرو دياب مع صديقاته الأجنبيات في ملهى ليلي

شاهد.. ابن عمرو دياب مع صديقاته الأجنبيات في ملهى ليلي

اليوم.. نظر دعوى عمرو دياب ضد موقع إسرائيلى يبث أغانيه دون تصريح

اليوم.. نظر دعوى عمرو دياب ضد موقع إسرائيلى يبث أغانيه دون تصريح