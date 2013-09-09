زراعة الأشجار المثمرة على جسور الترع و جوانب الطرق بمحافظة الدقهلية

أصدر المهندس عمر الشوادفى محافظ الدقهلية كتاباً دورياً وجه خلاله إلى رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن و الأحياء و القرى بالمحافظة لمراعاة زراعة الأشجار المثمرة مثل ( الزيتون – التوت – النخيل – الجوجوبا) على جسور الترع و جوانب الطرق بدائرة المحافظة .

و أكد الشوادفى أنه تم اختيار النوعية مـــن الأشـــجار المثمرة لما لها من أهمية و عائد اقتصادي بدلاً من الأشجار الغير المثمرة و التي تحتاج إلى رعاية و مصروفات بدون عائد .

وأكـــد الشوادفى عـــلى قيام وكيل وزارة الــــزراعة بالمحـــافظة بالتـــنسيق و التعاون مع كافة الأجهزة المعنية ( الري – البيئة – المتابعة – الوحدات المحلية – التفتيش المالي و الادارى ) للعمل على تعميم التجربة و الإشراف الشخصي على تنفيذها و متابعتها بكافة أنحاء المحافظة .