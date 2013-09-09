جنايات شبرا الخيمة تهيب بالمواطنين عدم قطع الطرق في حيثيات حكمها بحبس 25 متهما

كتب : حسن صالح منذ 26 دقيقة

أهابت محكمة جنايات شبرا الخيمة، برئاسة المستشار إبراهيم مصطفى كمال وعضوية المستشارين أمير رمزى والمستشار عصام أبو العلا، بجميع المواطنين بضرورة عدم قطع الطريق لأن هذه الصورة غير حضارية، وتتسبب فى توقف الحياة فى مصر وتزيد من حجم المخاوف لدى المواطنين وتشجع المجرمين على زيادة معدلات جرائمهم.

كما طالبت المحكمة المواطنين بأنه في حالة القيام بأي تظاهرة يجب أن تتم بطريقة سلمية تتوافق مع ما نص عليه الدستور.

جاء ذلك ضمن حيثات حكم المحكمة الصادر اليوم بمعاقبة 25 متهما فى واقعة قطع الطريق الزراعي مصر إسكندرية لمدة 10 ساعات متواصلة خلال شهر مايو الماضى بسبب اختفاء طفلة وأمها من قرية كفر أبو جمعة، حيث قضت المحكمة بمعاقبة 9 متهمين حضوريا بالسجن لمدة سنة مع الشغل وغيابيا بالسجن 10 سنوات لـ 15 آخرين وبراءة متهم واحد فى القضية.

تعود وقائع القضية عندما تلقى اللواء محمود يسرى مدير أمن القليوبية بلاغا بقيام أهالي قرية كفر أبو جمعه بقيلوب بقطع طريق السريع وخط السكة الحديد لمدة 7 ساعات متواصلة احتجاجا على خطف "ربة منزل" وطفلتها من القرية.

كشفت التحريات عدم صحة الواقعة حيث تبين بعد ذلك اختلاق المبلغ بخطفها للواقعة مع خطيب صديقتها لتحصل على مبلغ مالي من زوجها مما تسبب فى إثارة الذعر بين المواطنين وتعطل الحركة المروية بين محافظات الوجه البحرى وتوقف حركة القطارات، وتمكن رجال المباحث من القبض على 9 متهمين فى الأحداث وتم إحالتهم إلى محكمة الجنايات فأصدرت المحكمة حكمها السابق.

كانت محكمة جنح قليوب قد قضت في وقات سابق بحبس المتهمة "إيمان. س" 29 سنة ربة منزل سنة وشهرين وكفالة 500 جنيه وسنة لخطيب صديقتها المتهم الثاني وكفالة 1000 جنيه لقيامهما بالنصب على زوجها بمساعدة المتهم الثاني حيث تبين أنها ادعت خطف طفلتها بقرية كفر أبوجمعة مركز قليوب، وقام المتهمين في القضية المشار إليها بقطع الطريق 10 ساعات متواصلة، وتبين بعد ذلك أن كل هذا ماهو إلا فيلم هندي من إخراج الزوجة للاستيلاء على مبلغ الفدية وشراء مصوغات ذهبية بعد توجيه تهمة الاستيلاء والنصب والتحريض للمتهمة بعد ادعائها خطف ابنتها "نورا" عمرها 3 سنوات، فقام الأهالي بقطع طريق مصر إسكندرية الزراعى والقطارات احتجاجا على خطف طفلة وأمها من القرية.