وزير التنمية المحلية: هناك مستوى أفضل للنظافة في القاهرة الكبرى خلال شهر

كتب : ربيع ممدوح منذ 19 دقيقة

قال اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية، إن النظافة لها برنامج على مستوى القاهرة الكبرى على مستوى شهر، مؤكدا أنه بعد شهر من الآن سوف يكون هناك مستوى أفضل لكل محافظات مصر على مستوى النظافة طبقا لبرنامج شامل.

وأكد لبيب، عبر مداخلة هاتفية لبرنامج "هنا العاصمة" على فضائية "سي بي سي" أنه سيتم مضاعفة العمالة والآلات، وأنه سيتم تشغيل عدد كبير من العمالة.

وحول العشوائيات قال إن هناك مساهمات من البنوك ومنظمات المجتمع المدني لتنمية العشوائيات مشيرا إلى أن هناك خطة شاملة لجميع العشوائيات.