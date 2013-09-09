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أهالى قرية الشموت ببنها يودعون شهيد القوات المسلحة فى سيناء

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أهالى قرية الشموت ببنها يودعون شهيد القوات المسلحة فى سيناء أهالى قرية الشموت ببنها يودعون شهيد القوات المسلحة فى سيناء

فى جنازة عسكرية مهيبة، ودع أهالى قرية الشموت التابعة لمركز بنها بمحافظة القليوبية، جثمان شهيد القوات المسلحة الرائد مدحت طلعت (39 عاما) ضابط بالقوات المسلحة والذى استشهد خلال عمليات مواجهة الإرهاب بسيناء، حيث حمل أبناء القرية جثمان الشهيد ملفوفا بعلم مرددين هتافات "لا إله إلا الله الشهيد حبيب الله".

وشيعت الجنازة من المسجد الكبير بالقرية، حيث ودع أهالى القرية جثمان الشهيد إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة وخيم الحزن على الوجوه لفقدان الشهيد فى الحادث الأليم، وقام أصحاب المحلات والمنازل بتقديم العزاء لأسرة الفقيد وشارك فى الجنازة المئات من أهالى القرية والقرى المجاورة.. مطالبين الفريق أول عبدالفتاح السيسى بالمزيد من الجهد وشن الكثير من الهجمات فى إطار الحرب على الإرهاب لتطهير سيناء والقصاص للشهيد وزملائه الذين راحوا ضحية الإرهاب دفاعا عن الوطن.

وأكد محمد السيد أحد أقارب الشهيد أنه كان مثالا يحتذى به فى الأخلاق وأداء الواجب وفخرا لكل شباب مصر من الأبطال المحبين لوطنهم.. مشيرا إلى أن الشهيد متزوج ولديه طفلان، محمد وأحمد ولديه 3 شقيقات بنات.

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مصر 365

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