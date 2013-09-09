أعمال عنف متفرقة فى شمال لبنان

شهدت منطقة شمال لبنان أعمال عنف متفرقة مساء اليوم الأحد، خاصة فى حاضرة الشمال، كما شهدت مدينة طرابلس إطلاق نار إثر وقوع خلاف بين شخصين على خلفية إزالة صور للمدير العام السابق لقوى الأمن الداخلى اللواء أشرف ريفى (المقرب من تيار المستقبل)، دون وقوع إصابات.

وعلى الفور، حضرت قوة من الجيش اللبنانى وبدأت ملاحقة مطلقى النار وفى منطقة التبانة، سمع دوى قنبلة ترافق مع إطلاق رشقات نارية، وسط أنباء أن القنبلة ألقيت فى نهر أبو على دون وقوع إصابات.

يشار إلى أن منطقة التبانة ذات أغلبية سنية فى طرابلس، ودائما ما تدخل فى مناوشات واشتباكات مع منطقة جبل محسن ذات الأغلبية العلوية كما أفادت الأنباء بحدوث انتشار مسلح كثيف فى شارع سوريا على خلفية توقيف شاب إحدى العائلات.

وفى منطقة أخرى فى الشمال، "منطقة عكار" أحد أفقر بقاع لبنان أصيب شخصان بجروح فى خلاف فردى وقع فى أحد المطاعم ببلدة بنين، وقامت دورية من الجيش اللبنانى بالتدخل وتطويق المشكلة.