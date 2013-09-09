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سياسى لبنانى: تل أبيب ستُقصف بـ 500 صاروخ إذا ضربت سوريا

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سياسى لبنانى: تل أبيب ستُقصف بـ 500 صاروخ إذا ضربت سوريا سياسى لبنانى: تل أبيب ستُقصف بـ 500 صاروخ إذا ضربت سوريا

صرح الوزير اللبنانى السابق ورئيس حزب التوحيد العربى وأحد أقرب حلفاء سوريا فى لبنان وئام وهاب، بأن الرد على الهجوم الغربى على سوريا سيكون متدحرجاً وسيشمل المدن الفلسطينية إسرائيل فى البداية وقد يتطور ليشمل تركيا وبعض دول الخليج حسب تدحرج الدول الغربية"، على حد قوله .

وقال وهاب ـ فى تصريح صحفى نشر اليوم ـ إن المعركة ستكون معركة المليون قتيل ولكن أتمنى ألا تحصل، مضيفاً "هذا كلام غير متسرع والطلقة الأولى ستكون 500 صاروخ على تل أبيب".

ورأى أن احتمالات الحرب سوف تتحدد فجر "الثلاثاء" إما ستكون الحرب أو ستكون احتمالات الحرب قد ضعفت" .. معتبراً أن هذه آخر المعارك فى المنطقة إذا حصلت.

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