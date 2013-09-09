رئيس حزب الأمة السودانى: الحكومة تحمل المواطن أخطاءها الاقتصادية

شن الصادق المهدى رئيس حزب الأمة القومى السودانى "المعارض"، هجوما حادا على الحكومة السودانية، متهما إياها بالتسبب فى التدهور الاقتصادى الذى تشهده البلاد حاليا، على حد وصفه.

وعزا المهدى، التدهور الاقتصادى للإنفاق غير المبرر من الحكومة التى وصفها بـ"المترهلة والمسرفة" وتريد تحميل المواطن أخطاءها، مشيرا إلى أنه لا يوجد تنسيق مع تحالف الإجماع الوطنى المعارض، فيما يتعلق بالمواقف الحالية للطرفين.

وقلّل المهدى- فى مؤتمر صحفى عقده مساء اليوم الأحد، من الحجج التى تسوقها الحكومة من أجل رفع الدعم عن المحروقات وسلع أخرى لحمايتها من التهريب، وقال إن الحل يكمن فى إدارة حكم البلاد بصورة قومية تكفل مشاركة الجميع.

وأرجع زعيم حزب الأمة القومى، التدهور الاقتصادى والعجز المالى فى السودان، إلى جملة من الأسباب الموضوعية على رأسها انقطاع العلاقة مع دولة الجنوب والحروب المستمرة، وفساد العلاقة مع الأسرة الدولية.

وأشار المهدى إلى أن البرنامج الثلاثى ساهم فى دعم ثمانى سلع وإحلال الواردات، مؤكدا أن إحلال الواردات لم يتحقق بالمستوى المطلوب.

وطالب بتكوين لجان لمناقشة أمر المشاركة فى الحكومة، فضلا عن قيام ورشة مع الإجماع الوطنى، وكشف- فى هذا الصدد عن اتفاق مع المعارضة على عقد ورشة لمناقشة مختلف القضايا فى الفترة المقبلة.