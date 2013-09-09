حزب الله والفصائل الفلسطينية: تشكيل لجنة تحقيق فى مقتل لاجئ فلسطينى

أكد حزب الله والفصائل الفلسطينية، أن الاشتباك الذى وقع قرب مخيم برج البراجنة للاجئين الفلسطينيين حادث فردى ولا خلفيات سياسية له، وأعلنوا تشكيل لجنة تحقيق فى مقتل الفلسطينى محمد السمراوى.

وشدد الجانبان على "إزالة كل مظاهر التوتر، مؤكدين "على متانة العلاقة الفلسطينية اللبنانية، ورفض أى عمل يؤدى للتوتر والتحريض".

من جانبه، قال أمين سر حركة "فتح" فى لبنان فتحى أبوالعردات، إن ما حدث هو إشكال فردى ولا خلفيات سياسية له، وتعمل قيادة المنظمة والفصائل فى بيروت بحل الأشكال مع الإخوة فى حزب الله.

كما أكد قائد "الأمن الوطنى الفلسطينى فى لبنان" اللواء صبحى أبوعرب، أنه على تواصل مع قيادة الأمن الوطنى ومنظمة التحرير الفلسطينية فى بيروت لمتابعة الجهود التى تبذل لحل المشكلة، وأنه قد أعطى معلومات مشددة بالانضباط والالتزام وعدم الاستماع إلى أى شائعات والانجرار لها.

وقال "إنه لا مصلحة للفلسطينيين ولا لحزب الله فى اندلاع أية مشكلات، وما حدث رغم فداحته لا يتعدى كونه حادثاً عابراً".

كانت منطقة مدخل مخيم برج البراجنة قد شهدت إشعال إطارات وإطلاق هتافات معادية لحزب الله إثر الاشتباك الذى وقع اليو، وأدى إلى مقتل فلسطينى وجرح عدد من أبناء المخيم ومن حزب الله.