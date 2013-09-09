أسماء المقبولين في هيئة التطبيقي

اعتمد مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الدكتور عبد الرزاق مشاري النفيسي نتائج قبول الطلبة والمتدربين في كليات ومعاهد الهيئة ودوراتها التدريبية الخاصة في الفصل الدراسي الاول من العام الدراسي 2014/2013 والذين بلغ عددهم (9674) طالبا وطالبة.

> وأعرب الدكتور النفيسي عن خالص تمنياته بالتوفيق والنجاح لجميع ابنائه الطلاب والطالبات المقبولين بالهيئة، وحثهم مع بداية مشوارهم العلمي على بذل المزيد من الجهد والمثابرة للحصول على ما يصبون اليه في خدمة وطنهم العزيز ويتقدم المدير العام بخالص التهنئة لكلية التربية الاساسية بانتقالهم الى موقع الكلية الجديد في منطقة العارضية متمنيا لهم التوفيق والنجاح لبداية متميزة للانتقال لهذا الصرح العلمي الكبير.

> وفي تصريح بهذه المناسبة أوضح عميد القبول والتسجيل الدكتور أحمد داود الأنصاري بأن عدد المتقدمين للقبول للفصل الدراسي الاول بلغ (10386) طالبا وطالبة، استبعدت طلبات من تم قبوله بالجامعة او البعثات (خارج او داخل الكويت)، وتم قبول جميع الطلبة الكويتيين ممن تنطبق عليهم شروط القبول وتم قبول اعداد من الطلاب والطالبات غير الكويتيين بحسب المقاعد الشاغرة في كليات ومعاهد الهيئة، وبلغ اجمالي المقبولين للفصل الدراسي الاول 2014/2013 من الطلبة الكويتيين وغير الكويتيين (9674) طالبا وطالبة.

> والطلبة المقبولون موزعون على خمس كليات هي (كلية التربية الاساسية وكلية الدراسات التجارية وكلية الدراسات التكنولوجية وكلية العلوم الصحية وكلية التمريض) وقطاع التدريب.

> كما أضاف بأن الطلبة المقبولين بالهيئة يمثلون في اجماليهم شرائح الطلبة المستجدين، الحاصلين على الاجازات الدراسية، طلبة الاستكمال الدراسي، الشهادات القديمة، طلبة المنح الدراسية، ابناء الكويتيات وزوجات الكويتيين من محددي الجنسية وغير محددي الجنسية، ابناء الشهداء والاسرى، الحاصلين على قرار معاملة كويتي، ابناء دول مجلس التعاون الخليجي، ابناء العاملين وأبناء اعضاء هيئة التدريب والتدريب بالهيئة، ابناء العسكريين من محددي الجنسية وغير محددي الجنسية، الأب والأم كويتيين من محددي الجنسية وغير محددي الجنسية، العسكريين المرشحين، حديثي الجنسية، ذوي الاحتياجات الخاصة، ابناء الديبلوماسيين وابناء الوافدين.

> وقد حرص الدكتور/ أحمد الأنصاري على توضيح النقاط التالية:

> 1 - حرصا من اللجنة العليا للقبول لإتاحة الفرصة للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية للسنوات الماضية ولم يتمكنوا من التسجيل خلال الفترة الاولى والتي سبقت تسجيل الطلبة المستجدين، فقد تقرر تمديد التسجيل لهم ولمدة يومين (20 - 2013/8/21)، مما تطلب بذل المزيد من الوقت لإنجاز اجراءات فحص وتدقيق طلبات القبول وتأخر صدور نتائج القبول لفترة 4 ايام عما كان مقررا له.

> 2 - تم قبول جميع المتقدمين من الطلبة الكويتيين ممن تنطبق عليهم ضوابط القبول.

> 3 - سيتم الاعلان لاحقا عن نتائج التحويل الداخلي وتغيير التخصص في ما يخص الطلبة المستمرين في كليات الهيئة، ويمكن للطلبة المستمرين الرجوع لصفحة الهيئة الالكترونية لمعرفة نتيجة التحويل الداخلي وتغيير التخصص.

> 4 - تم قبول عدد من الطلبة غير الكويتيين وفقا لفئاتهم ونسبهم الموضحة في الجداول المرفقة.

> 5 - للمتقدمين لكلية التربية الاساسية: تم استبعاد الرغبات التي لم يتم اجتياز او حضور اختبارات القدرات او المقابلات الشخصية.

> كما يؤكد العميد على الطلبة المعلنة اسماؤهم ضرورة مراجعة كلياتهم وفقا للجدول الزمني التالي:

> (1) على جميع الطلبة المقبولين مراجعة الصفحة الرئيسية للهيئة للتعرف على مواعيد اداء امتحان مستوى اللغة الانكليزية.

> (2) المقبولون (بنين، بنات) بكليتي العلوم الصحية وكلية التمريض عليهم مراجعة كلياتهم يوم الاثنين الموافق 2013/9/16 والثلاثاء 2013/9/17 والاربعاء 2013/9/18 الساعة التاسعة صباحا لاجراء المقابلة الشخصية.

> (3) المقبولون (بنين، بنات) بجميع كليات الهيئة عليهم مراجعة كلياتهم يومي الاثنين الموافق 2013/9/16 والثلاثاء الموافق 2013/9/17 لحضضور الندوات التنويرية للطلبة المستجدين الساعة التاسعة صباحا.

> (4) على جميع الطلبة المقبولين الدخول على نظام التسجيل في موقع الهيئة الالكتروني للقيام بتسجيل مقرراتهم الدراسية خلال الفترة من يوم الاحد 2013/9/15 الى يوم الاربعاء 2013/9/18.

> (5) بداية الدراسة للفصل الدراسي الاول 2014/2013 بجميع كليات الهيئة يوم الاحد الموافق 2013/9/22.

> (6) على جميع الطلاب والطالبات المقبولين بكليات الهيئة التوجه الى الاقسام العلمية لتسلم نسخة الطالب من التقويم الدراسي (تقويم الجيب) بكليات الهيئة اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 2013/9/16 او الرجوع لرابط التقويم الدراسي على المواقع الالكترونية للهيئة.

> أما عن المقبولين بمعاهد التدريب فمواعيد مراجعتهم سوف تعلنها الهيئة في وقت لاحق.

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>رموز التخصصات

> 0101 التربية الإسلامية

> 0102 اللغة العربية

> 0104 العلوم

> 0105 الرياضيات

> 0106 التربية الفنية

> 0107 التربية البدنية و الرياضية

> 0109 التربية الموسيقية

> 0113 الكهرباء

> 0114 علوم المكتبات والمعلومات

> 0115 تكنولوجيا التعليم

> 0116 اللغة الانجليزية

> 0121 تربية خاصة - دراسات إسلامية

> 0122 تربية خاصة - لغة عربية

> 0124 تربية خاصة - علوم

> 0125 تربية خاصة - رياضيات

> 0136 معلم حاسوب

> 0140 لغة فرنسية

> 0201 المحاسبة

> 0203 إدارة المواد

> 0206 التامين

> 0207 البنوك

> 0208 الحاسب الآلي

> 0210 الإدارة

> 0212 قانون

> 0304 السجلات الطبية

> 0305 العلوم الصيدلانية

> 0309 تكنولوجيا المختبرات الطبية

> 0310 صحة البيئة ( بكالوريوس )

> 311 علوم الأغذية والتغذية

> 0313 فني طوارئ طبية

> 0314 صحة البيئة( بكالوريوس تكميلي )

> 0401 ميكانيكا قوي محرآة

> 0402 ميكانيكا إنتاج

> 0403 ميكانيكا سيارات

> 0404 ميكانيكا تبريد وتكييف

> 0405 ميكانيكا هندسة بحرية

> 0406 ميكانيكا لحام

> 0411 آلات آهربائية

> 0412 نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية

> 0421 الكترونات اتصالات

> 0422 الكترونات صناعية

> 0423 معدات طبية حيوية

> 0431 إنشاء مباني

> 0432 طرق

> 0433 مساحة

> 0443 تكنولوجيا تشغيل المصافي

> 0444 تكنولوجيا صناعات آيميائية

> 0451 علوم تطبيقية ( فيزياء تطبيقية )

> 0452 علوم تطبيقية ( آيمياء تطبيقية )

> 0455 هندسة آمبيوتر

> 0465 هندسة آيميائية ( بكالوريوس)

> 0501 التمريض العام / دبلوم

> 0502 التمريض العام / بكالوريوس

> 0901 المعهد العالي للاتصالات والملاحة

> 0846 دورة تحضير مختبر علوم

> 0853 دورة تحفيظ قرآن آريم

> 1150 معهد السياحة - سياحة و ضيافة

> 1152 معهد السياحة - تصميم و أزياء

> 1154 معهد السياحة - سياحة و مناسبة

> 1501 المعهد العالي للطاقة

> 1650 المعهد الانشائي - رسم هندسي

> 1651 المعهد الانشائي- مراقب مباني

> 1652 المعهد الانشائي- مسح أراضي

> 1699 المعهد الانشائي - تمهيدي

> 2300 معهد السكرتارية والإدارة المكتبية