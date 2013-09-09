شفيق: شخصية سياسية بارزة تلعب دور "جورباتشوف" لتقسيم مصر

كتب : محمد عاشور منذ 21 دقيقة

الفريق أحمد شفيق

قال الفريق أحمد شفيق المرشح الرئاسي السابق، إن مشروع تقسيم مصر من قبل الإخوان مازال موجودا، وهو إعطاء قطعة من أرض سيناء لفلسطين، وإخلاء الضفة الغربية من العرب، وتكون دولة فلسطين هي قطاع غزة وقطعة من سيناء ويرتاح الجميع، وتعوض مصر بقطعة من جنوب النقب من إسرائيل.

وأضاف شفيق، خلال حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "العاشرة مساء"، "هناك جرباتشوف لمصر، كان دوره أن يتولى ما حدث مع الاتحاد السوفيتي"، مشيرا إلى أن هذه الشخصية "هي شخصية سياسية بارزة، وستثبت الأيام ما أقول".

وأشار إلى أن هناك مخططا لوجود شرق أوسط جديد، وجاءت ثورة 30 يونيو لإحباطه في مصر، "وأنكست المشروع الإخواني الخائن، وأثبتت ركائز وجود الشرق الأوسط على هيئته"، وتابع "على المصريين أن يستشعروا أنهم مطمع ومغنم شديد للكثيرين".

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