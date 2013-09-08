"سرايا القدس" تؤكد عدم تدخلها فى الشأن المصرى

نفت "سرايا القدس"، الجناح العسكرى لحركة الجهاد الإسلامى فى فلسطين، صحة المعلومات التى ذكرتها بعض المواقع الإلكترونية حول ضبط أسلحة تعود لها فى شبه جزيرة سيناء المصرية.

وقال مصدر مسئول فى سرايا القدس فى بيان صحفى الليلة: " إن ساحة العمل الأساسية والوحيدة لنا هى فلسطين كل فلسطين، ومقاومتنا موجهة ضد العدو المركزى للأمة ألا وهو العدو الصهيونى، وإنه لا مصلحة لنا على الإطلاق فى التدخل فى شئون الدول العربية الشقيقة، لاسيما الشقيقة الكبرى مصر".

وتابع: هنا تؤكد حركة الجهاد الإسلامى وسراياها أن هذه المعروضات ليس لها أى علاقة بهما، وإننا لم نكن يوما من الأيام طرفا فى أى نزاع داخلى لأى من دول المنطقة وموقفنا معروف للجميع ومعلن وغير قابل للتراجع"، على حد قول البيان.

وختم المصدر تصريحاته بتأكيد "متانة العلاقة التى تربط الشعبين الفلسطينى والمصرى، وإن هذه العلاقة التاريخية لن تؤثر فيها عمليات الكذب والتضليل والفبركة التى يحاول البعض الترويج لها".