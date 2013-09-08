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أستاذ علوم سياسية: أردوغان متغرطس ويريد وضع رأسه برأس أوباما

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أستاذ علوم سياسية: أردوغان متغرطس ويريد وضع رأسه برأس أوباما أستاذ علوم سياسية: أردوغان متغرطس ويريد وضع رأسه برأس أوباما

علقت الدكتورة نيفين مسعد، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، وأستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، حول محاولة اغتيال وزير الداخلية محمد إبراهيم، بأن هناك مجموعة من الأشخاص يرددون بان الحادث مدبر للتغطية على قرارات سياسية أخرى، مشيرة إلى أن الحادث ليس له علاقة بذلك.

وأضافت مسعد خلال حوار تلفزيونى لبرنامج "آخر النهار" مع الإعلامى عادل حمودة عبر شاشة "النهار" الفضائية، أن هناك غطرسة لدى رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوجان للسيطرة على زعامة منطقة الشرق الأوسط، لافتة إلى أن أردوغان عندما جاء لإلقاء خطاب بجامعة القاهرة يريد وضع رأسه برأس الرئيس الامريكى أوباما، والذى قد زار القاهرة أثناء تولى الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك شئون البلاد.

وأشارت مسعد إلى آن زوجة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لا تجيد سواء اللغة التركية وكانت متعالية أثناء زيارتها للقاهرة، إلى أن زوجة أردوغان قد قامت أثناء وجودها بالقاهرة بانتقاد انتشار القمامة بالقاهرة.

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