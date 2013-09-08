وزيرة الصحة تؤكد قرب الانتهاء من المشروعات الخدمية الطبية بالوزارة

أكدت الدكتورة مها الرباط وزيرة الصحة والسكان، أنه يتم العمل حاليا فى كافة قطاعات الوزارة على إنهاء المشروعات التى كانت معلقة أو مفتوحة، ولم يتم الانتهاء منها، وذلك من خلال خطة قصيرة الأجل للخروج بخدمات طبية ينتفع بها جميع فئات المجتمع.

وأشارت إلى افتتاح مشروع خدمة الطوارىء بمستشفيات القاهرة الكبرى والمعروف باسم الخط الساخن 137، والذى يهدف إلى إيجاد آلية إلكترونية للتنسيق فى النقل بين المستشفيات، وتوفير الوقت اللازم لإسعاف المرضى.

جاء ذلك خلال لقاء عقدته الوزيرة مع الصحفيين مساء اليوم، للتأكيد على العلاقة الوثيقة التى ترتبط بين أداء الوزارة فى المرحلة الحالية والإعلام.

وأضافت الوزيرة أن هناك خطة طويلة المدى للوزارة فى ما يخص العناية بالصحة النفسية للأطفال، لمعالجة الآثار النفسية السيئة التى أصابت الأطفال فى الأحداث التى تمر بها مصر.

وأفادت أيضا د.مها أن هناك برنامج للتوسع فى حضانات حديثى والولادة والمبتثرين، يبدأ 325 حضانة كمرحلة أولى فى القاهرة الكبرى بتكلفة مبدئية حوالى 70 مليون جنيه.