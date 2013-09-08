الجامعة الأمريكية بالقاهرة تطلق أربعة برامج أكاديمية جديدة

أعلنت الجامعة الأمريكية بالقاهرة فى بيان لها عن إطلاق ثلاثة برامج دراسات عليا جديدة، بالإضافة إلى برنامج دراسى يمنح شهادة مزدوجة للبكالوريوس والماجستير.

و تشمل البرامج "ماجستير التنمية المستدامة" و"ماجستير علم السياسة المقارن" وسياسات ومجتمعات الشرق الأوسط" و"ماجستير الفلسفة"، بالإضافة إلى شهادة مزدوجة تضم "بكالوريوس العلوم السياسية" و"ماجستير القانون الدولى لحقوق الإنسان".

و أطلقت كلية العلوم والهندسة بالجامعة "ماجستير التنمية المستدامة" للاستفادة من التنمية المستدامة كفرصة للنمو الاقتصادى، ويقول الدكتور هانى سويلم، أستاذ الإنشاءات والهندسة المعمارية ومدير مركز التنمية المستدامة المنشأ حديثا بالجامعة، "نحن نعيش فى عصر التنمية المستدامة فالجيل الحالى يفهم معناها وأهميتها وهناك احتياج دائم بمصر للطاقة المتجددة، ولترشيد وتحليه المياه، وللزراعة العضوية ولمبانى صديقة للبيئة وذلك لمواكبة التغير المناخى، وتعزيز مفهوم الاستدامة وتحسين جودة البيئة".

كما أطلق قسم العلوم السياسية بالجامعة برنامجاً مشتركاً لماجستير علم السياسة المقارن وسياسات ومجتمعات الشرق الأوسط، لمدة عامين، مع معهد العلوم السياسية بجامعة "توبنجن فى ألمانيا" الذى يمنح لـ10طلاب منحا جزئية لقضاء الفصل الدراسى الثالث هناك.

ومن جانبه قال جيمس سانداى، الأستاذ الباحث المساعد بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، "ليس من المعتاد تقديم منح لدرجات الماجستير، لذا فإن فرصة الحصول على درجة الماجستير بمنحة جزئية تعد فرصة للطلاب، وأن هذا توقيت جيد لدراسة سياسات الشرق الأوسط، خاصة فى برنامج دراسى كهذا".

كما أطلقت كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية درجة الماجستير فى الفلسفة، والتى تتناول الفلسفة الإسلامية والأوروبية، وتؤهل الطلاب للتحضير للدكتوراة فى الفلسفة. تقدم الجامعة الأمريكية بالقاهرة أيضا، برنامجا دراسيا يمنح شهادة مزدوجة، حيث يتمكن الطلاب من الجمع بين بكالوريوس العلوم السياسية وماجستير القانون الدولى لحقوق الإنسان.