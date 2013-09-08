غدا.. وزير الآثار يعقد مؤتمرا بعد ظهور مقتنيات من المتحف الإسلامى بقطر

يعقد الدكتور محمد إبراهيم وزير الدولة لشئون الآثار غدا الاثنين، مؤتمرا صحفيا بشأن ما تناولته بعض وسائل الإعلام الخاصة بظهور بعض مقتنيات المتحف الإسلامى بإحدى معارض الآثار بدولة قطر، وذلك بمتحف الفن الإسلامى بباب الخلق.

كان وزير الآثار قد شكل اليوم لجنة تضم خبراء وأساتذة الآثار الإسلامية لمراجعة صور الآثار المنشورة على بعض المواقع الإلكترونية والمعروضة بإحدى المعارض بدولة قطر لمطابقتها بمقتنيات متحف الفن الإسلامى من واقع سجلات المتحف لبيان حقيقة ما إذا كانت القطع من مقتنيات المتحف من عدمه، وستقوم اللجنة بمراجعة القطع الأثرية التى نقلت من قاعات العرض المتحفى إلى مخزن متحف الفن الإسلامى أثناء مشروع تطوير سيناريو العرض المتحفى للمتحف.