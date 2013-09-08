أخبار عاجلة

8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. واسعار الذهب والعملات الاجنبية اليوم -
تحذيرات من عقار «الكونجستال».. و«الصيادلة» توضح -
خطر .. هذه العادات تؤدى لثقب المريء وتؤدي إلى الموت -
أول رد فعل غاضب من مرتضى منصور بعد هزيمة سموحة -
بالفيديو || مدرس يرفع مطواة على الهواء -
أفضل 10 قوات جوية عربية .. لن تتوقع الدولة رقم 1 -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الحالة المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
حقائق عن مشروب نسكافيه -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة عن فوائد اليانسون -
زوجة الهضبة تطرده من «منزل لندن».. وتأجيل إعلان الطلاق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

غدا.. وزير الآثار يعقد مؤتمرا بعد ظهور مقتنيات من المتحف الإسلامى بقطر

Google+ Print
غدا.. وزير الآثار يعقد مؤتمرا بعد ظهور مقتنيات من المتحف الإسلامى بقطر غدا.. وزير الآثار يعقد مؤتمرا بعد ظهور مقتنيات من المتحف الإسلامى بقطر

يعقد الدكتور محمد إبراهيم وزير الدولة لشئون الآثار غدا الاثنين، مؤتمرا صحفيا بشأن ما تناولته بعض وسائل الإعلام الخاصة بظهور بعض مقتنيات المتحف الإسلامى بإحدى معارض الآثار بدولة قطر، وذلك بمتحف الفن الإسلامى بباب الخلق.

كان وزير الآثار قد شكل اليوم لجنة تضم خبراء وأساتذة الآثار الإسلامية لمراجعة صور الآثار المنشورة على بعض المواقع الإلكترونية والمعروضة بإحدى المعارض بدولة قطر لمطابقتها بمقتنيات متحف الفن الإسلامى من واقع سجلات المتحف لبيان حقيقة ما إذا كانت القطع من مقتنيات المتحف من عدمه، وستقوم اللجنة بمراجعة القطع الأثرية التى نقلت من قاعات العرض المتحفى إلى مخزن متحف الفن الإسلامى أثناء مشروع تطوير سيناريو العرض المتحفى للمتحف.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365