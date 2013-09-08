أخبار عاجلة

8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. واسعار الذهب والعملات الاجنبية اليوم -
تحذيرات من عقار «الكونجستال».. و«الصيادلة» توضح -
خطر .. هذه العادات تؤدى لثقب المريء وتؤدي إلى الموت -
أول رد فعل غاضب من مرتضى منصور بعد هزيمة سموحة -
بالفيديو || مدرس يرفع مطواة على الهواء -
أفضل 10 قوات جوية عربية .. لن تتوقع الدولة رقم 1 -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الحالة المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
حقائق عن مشروب نسكافيه -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة عن فوائد اليانسون -
زوجة الهضبة تطرده من «منزل لندن».. وتأجيل إعلان الطلاق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

بالفيديو.. أسقف أقباط المهجر: مصر ستظل قوية بالأزهر والكنيسة

Google+ Print
بالفيديو.. أسقف أقباط المهجر: مصر ستظل قوية بالأزهر والكنيسة بالفيديو.. أسقف أقباط المهجر: مصر ستظل قوية بالأزهر والكنيسة

قال الأنبا أرسانى أسقف الكنيسة القبطية بهولندا عاصمة أقباط المهجر: "على مدى عشرة قرون قاد الأزهر الشريف العالم الإسلامى كله، وحفظ الإسلام ونشره للعالم أجمع".

وأضاف الأنبا أرسانى فى كلمته أثناء حفل الكنيسة القبطية بالمهجر للصلاة من أجل ، أن مصر ستظل قوية بإيمانها وكنسيتها وأزهرها الشريف.

وأكد أسقف الكنيسة القبطية أن الله سيحفظ مصر وستظل مصر قوية بشعبها القوى وإرادة شعبها وتاريخها وليس من أحد بخارجها.

وأوضح الأنبا أرسانى أن بقوة شعبها سوف تعيد مصر تاريخها العظيم، داعيا الجميع للصلاة من أجل مصر بلدنا الحبيبة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
بالفيديو || مدرس يرفع مطواة على الهواء

بالفيديو || مدرس يرفع مطواة على الهواء

أطباء الهند يعلنون مفاجأة صادمة بشأن المصرية المصابة بالسمنة المفرطة

أطباء الهند يعلنون مفاجأة صادمة بشأن المصرية المصابة بالسمنة المفرطة

بالفيديو || كارثة : سيدة عجوز 63 سنه تبكي وتُبكي الحاضرين وتروي تفاصيل محاولة اغتصابها وما فعله شاب معها في طريق المقابر

بالفيديو || كارثة : سيدة عجوز 63 سنه تبكي وتُبكي الحاضرين وتروي تفاصيل محاولة اغتصابها وما فعله شاب معها في طريق المقابر

بالفيديو.. مرتضى عن محمد حلمي: «هو أنا كان عندي مدرب؟»

بالفيديو.. مرتضى عن محمد حلمي: «هو أنا كان عندي مدرب؟»