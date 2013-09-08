بالفيديو.. أسقف أقباط المهجر: مصر ستظل قوية بالأزهر والكنيسة

قال الأنبا أرسانى أسقف الكنيسة القبطية بهولندا عاصمة أقباط المهجر: "على مدى عشرة قرون قاد الأزهر الشريف العالم الإسلامى كله، وحفظ الإسلام ونشره للعالم أجمع".

وأضاف الأنبا أرسانى فى كلمته أثناء حفل الكنيسة القبطية بالمهجر للصلاة من أجل مصر، أن مصر ستظل قوية بإيمانها وكنسيتها وأزهرها الشريف.

وأكد أسقف الكنيسة القبطية أن الله سيحفظ مصر وستظل مصر قوية بشعبها القوى وإرادة شعبها وتاريخها وليس من أحد بخارجها.

وأوضح الأنبا أرسانى أن بقوة شعبها سوف تعيد مصر تاريخها العظيم، داعيا الجميع للصلاة من أجل مصر بلدنا الحبيبة.