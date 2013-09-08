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الفراعنة يلعبون مباراتي الدور الحاسم خارج مصر؟

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الفراعنة يلعبون مباراتي الدور الحاسم خارج مصر؟ الفراعنة يلعبون مباراتي الدور الحاسم خارج مصر؟

يرى ضياء السيد المدرب العام لمنتخب أنه من الأفضل إقامة مباراة الدور الحاسم من تصفيات كأس العالم 2014 المفترض أن يستضيفها الفراعنة، خارج البلاد بسبب الظروف الأمنية.

وتأهل منتخب مصر للدور الحاسم بعد تصدر مجموعته وينتظر القرعة التي تقام يوم 16 سبتمبر الجاري، لمواجهة منتخب إفريقي ذهابا إيابا من أجل بطاقة التأهل للمونديال.

وفي دخول مصر القرعة ضمن التصنيف الثاني، فمن المفترض أن يلعب الفراعنة مباراة الذهاب في مصر منتصف أكتوبر، على أن يقام الإياب على ملعب المنافس في منتصف نوفمبر.

وقال ضياء السيد في تصريحات تليفزيونية يوم الأحد: "الجهاز الفني لا يريد أن يدعو للعب المباراة داخل مصر لأننا لا نريد الضغط على الأمن والجيش".

وأضاف "لا نريد أن نتلقى الوعود بإقامة المباراة في ملعب ما داخل مصر قبل أن يفاجئنا الأمن بأن يفرض علينا تغيير الملعب واللعب في ظروف استثنائية قبل المباراة بثلاثة أيام".

وأعاقت السلطات الأمنية إقامة مباراة مصر وغينيا في الجولة الختامية من مرحلة المجموعات بتصفيات المونديال في ملعب برج العرب، قبل أن يتقرر لعب المباراة في الجونة.

وتعاني الكرة المصرية من ظروف استثنائية بعد كارثة بورسعيد التي راح ضحيتها 74 شهيدا في فبراير 2012.

وأوضح "اتفق الجهاز الفني على إقامة مباراتنا خارج مصر، فنحن لا نشتت اللاعبين قبل مباراة هامة مثل هذه، فالجميع سيكون على أعصابه حتى الأيام الأخيرة قبل اللقاء خوفا من تغيير مكان إقامتها".

وأشار مدرب منتخب مصر إلى أن الجهاز الفني لا يريد اللعب في ملعب غير جيد وبدون جماهير، ويحرم من كل المميزات في هذه المباراة المصيرية.

ويدرك ضياء السيد أن منظمومة الكرة المصرية بذلت مجهودا كبيرا من أجل إقامة مباراة غينيا في ظروف طبيعية، لكن تغيير مكان وظروف المباراة جاء بأوامر من جهات سيادية أمنية.

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