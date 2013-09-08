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' منتخب مصر يرعب فرق التصنيف الأول '

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' منتخب مصر يرعب فرق التصنيف الأول ' ' منتخب مصر يرعب فرق التصنيف الأول '

يدرك الجهاز الفني لمنتخب أن قوة الفراعنة هي التي تقلق المنافسين المرشحين لمواجهة الفريق في الدور الحاسم لتصفيات كأس العالم 2014 وليس العكس.

وتأهل منتخب مصر للدور الحاسم بعد تصدر مجموعته وينتظر القرعة التي تقام يوم 16 سبتمبر الجاري، لمواجهة منتخب إفريقي ذهابا إيابا من أجل بطاقة التأهل للمونديال.

وقال ضياء السيد "منتخب مصر فريق مرعب، والمنتخبات الخمسة التي تدخل القرعة في التصنيف الأول تتمنى الابتعاد عن الفراعنة".

وتأهلت مصر للدور الحاسم بعد الفوز بكل مبارياتها في مرحلة المجموعات، فقد جمع الفراعنة 15 من خمسة انتصارات، مع انتظار لقاء غينيا في الجولة الختامية يوم الثلاثاء.

وأضاف "علينا التركيز في المباراتين خلال 180 دقيقة من أجل تحقيق حلم التأهل لكأس العالم".

وتعتمد قرعة المرحلة النهائية التي تقام بين عشرة منتخبات على تصنيف الاتحاد الدولي عن شهر سبتمبر والذي سيصدر يوم الخميس المقبل، وهو الذي سيقسم على أساسه الفرق المتأهلة لتصنيفين أول وثاني كل منهما يلاقي الأخر في الجولة الختامية.

مصر تحتل المركز الـ11 إفريقيا برصيد 544 نقطة في تصنيف الفيفا بحسب شهر أغسطس، وترتيب الفراعنة من ضمن المنتخبات التي اقتربت من التأهل سيضعها في التصنيف الثاني حتى الآن.

وما أسفرت عنه مباريات يوم السبت، يقرب مصر من التصنيف الثاني بغض النظر عن نتيجة مباراة غينيا يوم الثلاثاء في الجولة الختامية للمجموعة السابعة التي تأهل عنها الفراعنة.

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