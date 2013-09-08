"التعاون الخليجي" يدعو لإنقاذ الشعب السوري من "المجازر" التي يتعرض لها

كتب : الأناضول الأحد 08-09-2013 21:24

دعا الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، عبد اللطيف الزياني، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته، والتدخل بأسرع وقت، لتخليص الشعب السوري من المجازر التي يتعرض لها.

وأشار الزياني، في بيان له، أنَّ المجازر والانتهاكات "الجسيمة" التي يتعرض لها الشعب السوري، تجبر المجتمع الدولي على اتخاذ خطوات تهدف إلى إنقاذ السوريين، لافتا أن التدخل العسكري المحتمل، يهدف إلى تخليص الشعب السوري من نظامه، الذي لا يزال يقتل شعبه، بعد أن قتلهم بالأسلحة الكيمياوية.

وأعلن الزياني دعم دول مجلس التعاون الخليجي للخطوات الدولية، التي تصب في معاقبة النظام السوري.