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إطلاق سراح الصحفي الإيطالي كويريكو المعتقل في سوريا

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إطلاق سراح الصحفي الإيطالي كويريكو المعتقل في سوريا إطلاق سراح الصحفي الإيطالي كويريكو المعتقل في سوريا

كتب : أ ف ب منذ 15 دقيقة

أعلنت الإيطالية وصحيفة "توران" أن الموفد الخاص لصحيفة "لا ستامبا" دومينكو كويريكو الذي خطف في أبريل الماضي قد أطلق سراحه في سوريا.

وحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة "لا ستامبا" فإن الصحفي البالغ من العمر 62 عاما والمتأهل وأب لطفلين هو على متن طائرة متوجهة إلى إيطاليا.

وعلى غرار وزيرة الخارجية إيما بونينو، أعرب رئيس الحكومة إنريكو ليتا عن ارتياحه العميق لمدير "لا ستامبا" ماريو كالابريسي وقال "الأمل لم يكن أبدا مفقودا وإن كل الجهود التي بذلت من أجل العمل على مخرج إيجابي قد كللت بالنجاح".

وبالإضافة إلى ذلك، أطلق سراح رجل آخر كان خطف معه وهو المواطن البلجيكي بيار بيسينين وهو على نفس الطائرة التي ستحط في مطار تشامبينو بروما، حسب ما أعلنت مصادر حكومية.

وقد تمكن الصحفي الإيطالي من الاتصال بعائلته.

ولا يزال مواطن إيطالي آخر مفقودا في سوريا منذ مطلع الصيف وهو الأب اليسوعي باولو داللوجليو الذي شوهد للمرة الأخيرة في مدينة الرقة السورية.

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