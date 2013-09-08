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شفيق: رئيس "الأمن الوطني" السابق سجل مكالمتي مع وزير الداخلية قبل 30 يونيو وأرسلها إلى مرسي

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شفيق: رئيس "الأمن الوطني" السابق سجل مكالمتي مع وزير الداخلية قبل 30 يونيو وأرسلها إلى مرسي شفيق: رئيس "الأمن الوطني" السابق سجل مكالمتي مع وزير الداخلية قبل 30 يونيو وأرسلها إلى مرسي
شفيق: عاتبت وزير الداخلية على تعذيب المحتجين في معسكرات الأمن المركزي.. وقلت له قبل 30 يونيو "هتشوفوا يوم أسود أنت ورئيسك"

كتب : محمد عاشور منذ 50 دقيقة

قال الفريق أحمد شفيق المرشح الرئاسي السابق، إن صديقا له هاتفه في يوم ما وقال له إن الواء محمد إبراهيم وزير الداخلية بجانبه، ويريد التحدث معه، مشيرا إلى أنه رحب بحديث الوزير، وعاتبه على سلوكه الخادم لجماعة الإخوان المسلمين، وذلك قبل ثورة 30 يونيو.

وأضاف شفيق، خلال لقائه ببرنامج "العاشرة مساء"، أنه عاتب وزير الداخلية على أحداث تعذيب المعارضين داخل معسكرات الأمن المركزي، وعلى استجواب المتظاهرين أمام قصر الاتحادية، منوها بأن الوزير رد عليه بأنه لم يكن وزيرا أثناء أحداث قصر الاتحادية الأولى، وتابع "قلت له أن يأخذ حذره من الأيام القادمة، وهتشوفوا يوم أسود أنت ورئيسك"، مضفيا أن الوزير غير موقفه وانحاز للشعب في ثورة 30 يوينو.

وأشار إلى أنه تأكد من أن هذه المكاملة سجلت، وتم إرسال الشريط إلى محمد مرسي بقصر الاتحادية، مشيرا إلى أنه شك في أن الوزير هو من أرسل الشريط للرئيس المعزول، ولكنه تبين أن رئيس جهاز الأمن الوطني هو من سجلها وأرسلها لمرسي، وهذا سبب الإطاحة به من منصبه، واصفا أياه بـ"الخائن لوظيفته".

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