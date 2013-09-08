أخبار عاجلة

8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. واسعار الذهب والعملات الاجنبية اليوم -
تحذيرات من عقار «الكونجستال».. و«الصيادلة» توضح -
خطر .. هذه العادات تؤدى لثقب المريء وتؤدي إلى الموت -
أول رد فعل غاضب من مرتضى منصور بعد هزيمة سموحة -
بالفيديو || مدرس يرفع مطواة على الهواء -
أفضل 10 قوات جوية عربية .. لن تتوقع الدولة رقم 1 -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الحالة المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
حقائق عن مشروب نسكافيه -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة عن فوائد اليانسون -
زوجة الهضبة تطرده من «منزل لندن».. وتأجيل إعلان الطلاق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط

وافدة تطالب وكيل «الصحة» بالتحقيق مع مسؤولي مركز حامد العيسى لزراعة الكلى لتدهور حالة زوجها

Google+ Print
وافدة تطالب وكيل «الصحة» بالتحقيق مع مسؤولي مركز حامد العيسى لزراعة الكلى لتدهور حالة زوجها وافدة تطالب وكيل «الصحة» بالتحقيق مع مسؤولي مركز حامد العيسى لزراعة الكلى لتدهور حالة زوجها
 
د. خالد السهلاوي
تقرير مستشفى مبارك
شكوى الوافدة
مبنى مركز حامد العيسى
البيانات لدى «الأنباء»

ناشدت وافدة عربية المسؤولين في مجلس الوزراء ووزارة الصحة التدخل لإنصافها ومساعدتها بعد تعرضها إلى أقل ما يمكن أن يقال عنها إنها مصيبة. وقد ذكرت الوافدة في شكواها تفاصيل مشكلتها وخطواتها التي بدأت بإصابة زوجها بفشل كلوي وقام بعملية زراعة كلى وكان بحاجة إلى استكمال العلاج، ما دفعها إلى اللجوء إلى مركز حامد العيسى لزراعة الكلى في شهر يونيو الماضي والذي رفض استقبال الحالة بحجة أن المريض يجب أن يتوجه إلى المستشفى الأميري بسبب عنوانه. حدث ذلك بالفعل ودخل المريض «الأميري» ومكث فيه فترة ثم طلب أطباء «حامد العيسى» نقله إليهم لأنهم الأجدر بمتابعته كزارع للكلى ثم بعد 10 أيام قرروا إخراجه من المركز وهو فاقد تماما للوعي قائلين إنه لا يحتاج عناية طبية. رفضت زوجته خروجه فما كان إلا أن تم توقيع ابنه البالغ من العمر 15 على خروجه. بعد خروجه بساعة وربع الساعة فقط تعرض لتشنجات عنيفة استمرت نصف ساعة ثم نقل غائبا عن الوعي إلى أقرب مستشفى (مبارك)، لتوضح الأشعة المقطعية إصابته بالتهاب في المخ وجلطة في الدماغ وضعف في عضلة القلب.

من أجل كل ذلك تناشد الوافدة بعد كل هذه المعاناة مجلس الوزراء الموافقة على سفر زوجها للعلاج بالخارج، كما تتوجه بطلب إلى وكيل وزارة الصحة د.خالد السهلاوي حتى يتم فتح تحقيق مع مسؤولي مركز حامد العيسى لزراعة الكلى في موضوع تدهور حالة زوجها الصحية ومن المسؤول عنها، ومنا إلى المسؤولين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية