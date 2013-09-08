وافدة تطالب وكيل «الصحة» بالتحقيق مع مسؤولي مركز حامد العيسى لزراعة الكلى لتدهور حالة زوجها

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ناشدت وافدة عربية المسؤولين في مجلس الوزراء ووزارة الصحة التدخل لإنصافها ومساعدتها بعد تعرضها إلى أقل ما يمكن أن يقال عنها إنها مصيبة. وقد ذكرت الوافدة في شكواها تفاصيل مشكلتها وخطواتها التي بدأت بإصابة زوجها بفشل كلوي وقام بعملية زراعة كلى وكان بحاجة إلى استكمال العلاج، ما دفعها إلى اللجوء إلى مركز حامد العيسى لزراعة الكلى في شهر يونيو الماضي والذي رفض استقبال الحالة بحجة أن المريض يجب أن يتوجه إلى المستشفى الأميري بسبب عنوانه. حدث ذلك بالفعل ودخل المريض «الأميري» ومكث فيه فترة ثم طلب أطباء «حامد العيسى» نقله إليهم لأنهم الأجدر بمتابعته كزارع للكلى ثم بعد 10 أيام قرروا إخراجه من المركز وهو فاقد تماما للوعي قائلين إنه لا يحتاج عناية طبية. رفضت زوجته خروجه فما كان إلا أن تم توقيع ابنه البالغ من العمر 15 على خروجه. بعد خروجه بساعة وربع الساعة فقط تعرض لتشنجات عنيفة استمرت نصف ساعة ثم نقل غائبا عن الوعي إلى أقرب مستشفى (مبارك)، لتوضح الأشعة المقطعية إصابته بالتهاب في المخ وجلطة في الدماغ وضعف في عضلة القلب.

من أجل كل ذلك تناشد الوافدة بعد كل هذه المعاناة مجلس الوزراء الموافقة على سفر زوجها للعلاج بالخارج، كما تتوجه بطلب إلى وكيل وزارة الصحة د.خالد السهلاوي حتى يتم فتح تحقيق مع مسؤولي مركز حامد العيسى لزراعة الكلى في موضوع تدهور حالة زوجها الصحية ومن المسؤول عنها، ومنا إلى المسؤولين.