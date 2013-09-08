فوز الحزب الحاكم بكمبوديا في الانتخابات.. والمعارضة: سنقاطع البرلمان

كتب : أ ف ب الأحد 08-09-2013 21:43

أكدت اللجنة الانتخابية في كمبوديا، اليوم، فوز حزب رئيس الوزراء هون سين الذي يحكم البلاد منذ 28 عامًا، في الانتخابات التشريعية التي جرت في 28 يوليو، ما دفع المعارضة التي تؤكد أن الاقتراع شهد عمليات تزوير، إلى إعلان مقاطعتها البرلمان.

وقال رئيس اللجنة الانتخابية على موقعه الإلكتروني، إن الحزب الحاكم احتفظ بالأغلبية في البرلمان؛ حيث يشغل 68 مقعدًا مقابل 55 لحزب الإنقاذ الوطني في كمبوديا المعارض الذي يقوده سام رينسي، وهي أسوأ نتيجة يسجلها الحزب الحاكم منذ 1998.

وبذلك أصبحت نتائج الاقتراع نهائية ولا يمكن للمعارضة الطعن فيها بعد الآن.

وبعد إعلان النتائج، قال زعيم المعارضة سام رينسي: "لا نقبل بنتائج لا تعكس إرادة الشعب.. هذه النتائج جاءت نتيجة عمليات تزوير".

ويثير هذا الوضع مخاوف من تصاعد التوتر بين المعارضة والسلطة، فيما ينتشر جنود ومدرعات في بنوم بنه منذ الانتخابات.