حبس موظف بمطار القاهرة لتقاضيه رشوة لتمرير 3 سوادنين

أمر موسى سعيد وكيل أول نيابة النزهة وسكرتارية محمد نور بحبس موظف بمطار القاهرة 4 أيام لتلقيه رشوة مالية قدرها 3 ألاف دولار مقابل تسهيل سفر 3 اشخاص يحملون الجنسية السودانية بتأشيرات مزورة إلى المملكة المتحدة البريطانية .

كانت الاجهزة الامنية بمطار القاهرة قد ألقت القبض على المتهمين الثلاثة حال محاولتهم السفر علي متن احدى الطائرات المتجهة إلى لندن عقب أكتشاف أن التأشيرات الحاصلين عليها مزورة .

وبأحالتهم إلى النيابة عقب تحرير محضر بالواقعة كشفت التحقيقات عن قيام أحد الموظفين بالمطار ويدعي ” حمدي .ح ” قد تلقى مبلغ 3 ألاف دولار من المجني عليهم مقابل تسهيل سفرهم إلى لندن .

وبضبطه واحضاره أنكر المتهم ارتكابه الواقعة إلا أن المجني عليهم تعرفوا عليه لتأمر النيابة بحبس المتهم 4 ايام علي ذمة التحقيق وسرعة اجراء تحريات المباحث حول الواقعة .