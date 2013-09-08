غدًا..مؤتمر صحفي لوزير الاثار بشأن ظهور مقتنيات للمتحف الاسلامي بقطر

يعقد الدكتور محمد إبراهيم وزير الدولة لشئون الآثار غدا الإثنين مؤتمرا صحفيا بشأن ما تناولته بعض وسائل الإعلام الخاصة بظهور بعض مقتنيات المتحف الإسلامي بإحدى معارض الآثار بدولة قطر، وذلك بمتحف الفن الإسلامي بباب الخلق.

كان وزير الآثار قد شكل اليوم لجنة تضم خبراء وأساتذة الآثار الإسلامية لمراجعة صور الآثار المنشورة على بعض المواقع الإلكترونية والمعروضة بإحدى المعارض بدولة قطر لمطابقتها بمقتنيات متحف الفن الإسلامي من واقع سجلات المتحف لبيان حقيقة ما إذا كانت القطع من مقتنيات المتحف من عدمه، وستقوم اللجنة بمراجعة القطع الأثرية التي نقلت من قاعات العرض المتحفي إلى مخزن متحف الفن الإسلامى أثناء مشروع تطوير سيناريو العرض المتحفي للمتحف.

أ ش أ