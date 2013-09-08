أخبار عاجلة

8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. واسعار الذهب والعملات الاجنبية اليوم -
تحذيرات من عقار «الكونجستال».. و«الصيادلة» توضح -
خطر .. هذه العادات تؤدى لثقب المريء وتؤدي إلى الموت -
أول رد فعل غاضب من مرتضى منصور بعد هزيمة سموحة -
بالفيديو || مدرس يرفع مطواة على الهواء -
أفضل 10 قوات جوية عربية .. لن تتوقع الدولة رقم 1 -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الحالة المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
حقائق عن مشروب نسكافيه -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة عن فوائد اليانسون -
زوجة الهضبة تطرده من «منزل لندن».. وتأجيل إعلان الطلاق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

"إس آر إس" طريقة جديدة لتحليل نسيج الورم الدماغى قبل الجراحة

Google+ Print
"إس آر إس" طريقة جديدة لتحليل نسيج الورم الدماغى قبل الجراحة "إس آر إس" طريقة جديدة لتحليل نسيج الورم الدماغى قبل الجراحة

توصل عدد من الباحثين الأمريكيين إلى أن جراحات الليزر تساعد على تحديد حدود الورم الدماغى أثناء عملية الاستئصال، وأكد موقع "BBC " على ضرورة توخى الحذر أثناء الجراحة حتى لا يحدث للمريض إعاقة بعض الاستئصال.

حيث تعتمد عملية استئصال الورم الدماغى على الموازنة فى أدائها، لأنه فى حال استئصال القليل منه، فيمكن للورم السرطانى حينها أن يعود مرة أخرى، وإذا ما استؤصل أكثر من اللازم، فقد يؤثر ذلك بشكل كبير فى حياة المريض بعد هذه العملية.

وقد تم التوصل إلى طريقة جديدة لتحليل ذلك النسيج، تسمى طريقة "إس آر إس" المجهرية، وهولا يزال فى الدماغ، إذ تطلق حزمة من شعاع الليزر تجاه ذلك النسيج، بحيث تتغير خصائص شعاع الضوء بتغير السطح الذى يصيبه.

ويعنى هذا التغير الكيميائى فيما بين الخلية السرطانية والنسيج الدماغى الطبيعى أن شعاع الليزر يمكنه أن يبين للجرّاح الحدود الخارجية للورم، وتعتبر تلك هى أحدث الطرق بين سلسلة من التطورات التى تهدف للتحسين فى أداء العمليات الجراحية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365