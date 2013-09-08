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حالة من "الكرم المرضى" المفاجئ تنتاب مواطنا برازيليا بعد إصابته بالسكتة

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حالة من "الكرم المرضى" المفاجئ تنتاب مواطنا برازيليا بعد إصابته بالسكتة حالة من "الكرم المرضى" المفاجئ تنتاب مواطنا برازيليا بعد إصابته بالسكتة

أصيب مواطن برازيلى بحالة مفاجئة أطلق عليها الأطباء اسم "الكرم المرضى" بعد أن تسببت السكتة الدماغية التى أصيب بها فى تدمير أجزاء من مخه مما جعل سلوكه يتغير.

وقال الأطباء فى مستشفى "ريو دى جانيرو"، الفيدرالى، إن الرجل البالغ من العمر 49 عاما بدأ فى منح النقود والأطعمة والمشروبات بسخاء بعد أن ألحقت السكتة الدماغية الضرر بجزء من مخه مسئول عن مهارات التفكير العليا وصنع القرار.

ووفقا لصحيفة، "ديلى ميل" البريطانية، فإن الأطباء تمكنوا من تحديد مكان حدوث السكتة الدماغية فى المنطقة تحت القشرية فى مخ المريض المذكور، وهى التى تتحكم فى المستوى الأعلى من التفكير، ولذلك أثرت على مناطق ترتبط بتنظيم السلوك الطبيعى، وقد نجمت هذه السكتة عن حدوث نزيف فى المخ.

غير أن الأطباء أكدوا أن تحديد مكان حدوث السكتة لا يعنى التنبؤ بالتغييرات التى ستحدث فى السلوك أو الشخصية، وقد أوضحوا أن حالة هذا الشخص بشكل خاص مثيرة للاهتمام لأنها تقدم نموذجا يتناقض تماما مع الأعراض التى تنجم فى العادة عن الجلطة مثل ادخار النقود والاعتلال الاجتماعى.

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مصر 365