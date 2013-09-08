وفاة جديدة بفيروس كورونا فى السعودية

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم، الأحد، وفاة مواطن بفيروس "كورونا" ليرتفع عدد الوفيات بسبب هذا الفيروس إلى 45 شخصا، مشيرة الى إصابة ثلاث نساء بهذا الفيروس المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية.

واشارت الوزارة على موقعها الإلكترونى إلى تسجيل ثلاث حالات مصابة بالفيروس، الأولى لمواطنة مخالطة لحالة، مؤكدة بحفر الباطن (شرق) عمرها 74 عاما مصابة بأمراض مزمنة متعددة، وترقد بالعناية المركزة.

والحالة الثانية فهى لمواطنة بمنطقة الرياض (64 عاما) مصابة كذلك بأمراض مزمنة متعددة، وتتلقى العلاج بالعناية المركزة.

والحالة الثالثة لمواطنة بمنطقة الرياض (75 عاما) تعانى أمراضا تنفسية مزمنة، وتتلقى العلاج، وحالتها مستقرة.

وبذلك، يرتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس إلى 91 شخصا توفى 45 منهم منذ اكتشاف كورونا فى المملكة فى سبتمبر 2012.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أكدت وفاة 52 شخصا من أصل 110 حالات مؤكدة فى العالم، جراء الإصابة بفيروس "كورونا"، الذى يؤدى إلى مشاكل تنفسية وقصور كلوى سريع. والسعودية هى البلد الذى يسجل غالبية الحالات.

وينتمى الفيروس الجديد الذى عرفته منظمة الصحة باسم "متلازمة الشرق الأوسط التنفسية" (ميرس) إلى فصيل الفيروسات التى أدت إلى متلازمة الالتهاب الرئوى الحاد (سارس) التى أدت إلى وفاة نحو 800 شخص حول العالم فى 2003.