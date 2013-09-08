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أمراض طفيلية تصيب سكان مدينة سويدية جراء تلوث المياه

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أمراض طفيلية تصيب سكان مدينة سويدية جراء تلوث المياه أمراض طفيلية تصيب سكان مدينة سويدية جراء تلوث المياه

تعرض حوالى 40 ألف مواطن من سكان مدينة "سندسفال"، بشمال السويد للمياه الملوثة بعد اكتشاف البكتيريا القولونية فى أنابيب إمدادات المياه بالمدينة.

وقال توماس أوسترجرين المسئول فى مكتب شئون البيئة بالمدينة لصحيفة "داجبلاديت"السويدية: "إنها خطيرة، لكنهم يتخذون كافة الإجراءات".

وأعلنت السلطات فى المدينة أنه سيجرى تطهير إمدادات المياه بالكلور لحماية السكان ضد العدوى، وقد اكتشف أول أمس الجمعة وجود تلك البكتريا القولونية.

وأفادت الأنباء بأن العدوى غطت منطقة تجمعات المياه بأكملها فى "جرونستا" والتى توفر المياه لوسط مدينة "سندسفال"، ويقيم فيها حوالى 51 ألف شخص.

وتجرى السلطات تحرياتها فى وجود اشتباه جنائى وراء تلوث المياه فى تلك المنطقة.

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