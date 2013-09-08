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"مصريون ضد الفساد" تواصل حملتها لتجميل وتنظيف الإسكندرية

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"مصريون ضد الفساد" تواصل حملتها لتجميل وتنظيف الإسكندرية "مصريون ضد الفساد" تواصل حملتها لتجميل وتنظيف الإسكندرية

أعلنت حملة "مصريون ضد الفساد" عن تنظيمها غدًا الاثنين، فاعليتها الثالثة لتجميل وتنظيف الإسكندرية، وإزالة العبارات المسيئة وسباب الإخوان وإهانة الجيش المصرى، وهى الفاعلية الأولى لها بعد دعم اللواء طارق المهدى محافظ الإسكندرية للحملة، بالمشاركة، ومساندة الشباب فى تجميل الإسكندرية عروس البحر المتوسط من جديد.

من جانبه قال أحمد عوض، المتحدث الإعلامى باسم الحملة، إنهم مستمرون فى عملهم لتنظيف الإسكندرية، للعمل على إعادة جمال مدينة الثغر لجمالها ورونقها، فيما تقدم "محمد على" بالشكر لمحافظ الإسكندرية لاهتمامه بالحملة ودعمه لها، واهتمامه بالشباب، ودوره الفعال فى حل مشاكل عروس البحر الأبيض المتوسط، ودعمه لها واهتمامه بالشباب.

فيما طالبت الحركة، جميع القوى السياسية والثورية بمدينة الإسكندرية بالتكامل والترابط فيما بينهم من أجل استرداد سمعة مدينة الثغر مرة أخرى، والاحتفال أيضا بعودة النشاط السياحى والاقتصادى والاجتماعى والثقافى.

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مصر 365