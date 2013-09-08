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التيار الشعبى يجمع ألف استمارة باقتراحات عمال وأهالى السويس للدستور

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التيار الشعبى يجمع ألف استمارة باقتراحات عمال وأهالى السويس للدستور التيار الشعبى يجمع ألف استمارة باقتراحات عمال وأهالى السويس للدستور

أعلن التيار الشعبى المصرى بالسويس عن نجاحهم من جمع 1000 استمارة من عمال السويس والمواطنين ضمن حملة " دستور الشعب"، وهى عبارة عن مقترحات العمال والمواطنين فى الدستور الجديد.

قال مسئولو التيار لـ "اليوم السابع"، إن حملة دستور الشعب مستمرة يومياً وهى عبارة عن استبيان وبيان يتم توزيعه على المواطنين؛ يتضمن 13 نقطة عن شكل الدستور القادم، وماذا يريد المواطنون فى هذه النقاط أو الأبواب من بينها " الانتخابات والمعاشات والمرأة والتعليم والرعاية والصحة والحريات والطلاب.

هذا وقد نظم أعضاء التيار سلاسل بشرية، مساء اليوم الأحد، يدعوا المواطنين لإبداء أرائهم فى الدستور الجديد، حيث كان هناك من المنتظر أن تمر مسيرة للإخوان من ميدان الأربعين وفور علمها بوقفة التيار الشعبى قامت بتغيير مسارها من أمام مسجد الأربعين وعدم المرور بالميدان.
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