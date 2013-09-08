دكتور بآداب قناة السويس يتظلم لوزير التعليم العالي ضد عدم ترقيته

تقدم الدكتور أحمد فهمى عبد الجواد بكلية الآداب جامعة قناة السويس بمذكرة رسمية للدكتور حسام عيسى وزير التعليم العالى، ضد قرار عدم ترقيته إلى درجة أستاذ مساعد بالجامعة.

وانتقد الدكتور أحمد فهمى ما وصفه بتعنت لجنة الترقية ضده، حيث تقدم للجنة العلمية فى 2011 بخمسة أبحاث حصل فيهم جميعا على تقدير مقبول، ورغم ذلك ضربت اللجنة العلمية عرض الحائط باللوائح وتجاهلت إضافة محكم رابع بسبب الاختلاف الصارخ فى التقييم بين الفاحصين فى المرة الأولى.

> وأضاف، أنه تقدم ببحثين إضافيين، ولكن فوجئ بتقرير اللجنة يلزمه التقدم بالمرة الثالثة ببحثين على الأقل، رغم أن قواعد ونظام اللجان العلمية لفحص الإنتاج العلمى ينص على أنه إذا توافق رأى اثنين من الفاحصين فعلى اللجنة العلمية أن تعتد برأيهما، وهو ما ينطبق على حالته.

> وقال فهمى "تقدمت بتظلم إلى لجنة التظلمات داخل جامعة قناة السويس من واقع التقرير الجماعى ، أقرت لجنة التظلمات أحقيتي فى الترقية لدرجة أستاذ مساعد وطالب رئيس الجامعة المجلس الأعلى للجامعات بتطبيق اللائحة ، بعد ذلك أصبح الأمر لا يحتاج مراوغة سوى الاعتراف بحقى فى البند 6 من اللائحة ، خاصة وسبق أن قامت اللجنة بتطبيق هذا البند مع أحدى الزميلات".

> وأوضح فهمى، أنه تقدم بشكوى إلى هيئة الرقابة الإدارية، وإلى وزير التعليم العالى السابق الدكتور مصطفى مسعد، إلا أنه لم يحصل على حقه حتى الآن، مطالبا الدكتور حسام عيسى وزير التعليم العالى بالتدخل.

وقال فهمى "تم تشكيل لجنة استشارية عليا بتاريخ 26/8، لفحص التظلم، ومعى أكثر من مذكرة من جامعة قناة السويس تؤكد حقى وتؤكد ضرورة حصولى على الترقية، ولكن فوجئت باللجنة الاستشارية تساند اللجنة العلمية ضدى، رغم حقى الواضع ورغم ثبوت استبدال التقرير الجامعى بتقارير فردية بما يهدد بضياع حقى تماما".