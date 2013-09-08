مقتل لاجئ فلسطينى وإصابة 5 أشخاص آخرين فى اشتباكات بمخيم جنوبى بيروت

قتل لاجئ فلسطينى الجنسية وأصيب أشخاص آخرين (لم تعرف هوياتهم) فى اشتباكات وقعت عند أحد مداخل مخيم برج البراجنة جنوبى العاصمة بيروت، بين شبان لبنانيين، وآخرين فلسطينيين رفضوا خضوع سيارات موكب زفاف للتفتيش.

وتدخلت القوى الأمنية اللبنانية وفاعليات المخيم من ممثلى فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، وعملت على معالجة المشكلة، وبدأت الاشتباكات بالانحسار فى المخيم القريب من الضاحية الجنوبية لبيروت "معقل الشيعة".

من جانبها، أعلنت العلاقات الإعلامية فى "حزب الله"، أن اجتماعا يعقد حاليا بين "حزب الله" والفصائل الفلسطينية فى مقر المجلس السياسى للحزب الكائن فى منطقة حارة حريك، وأن بيانا مشتركا سيصدر عن الاجتماع.