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شركة طيران بجنوب السودان تبدأ رحلاتها إلى الخرطوم

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شركة طيران بجنوب السودان تبدأ رحلاتها إلى الخرطوم شركة طيران بجنوب السودان تبدأ رحلاتها إلى الخرطوم

قالت وسائل إعلام حكومية، إن شركة طيران تجارية فى جنوب السودان بدأت اليوم الأحد، تشغيل رحلات إلى السودان فى مؤشر جديد على عودة الدفء إلى العلاقات بين البلدين.

وتخلى السودان فى قمة بين رئيسى البلدين الأسبوع الماضى عن تهديده بوقف صادرات النفط من جنوب السودان، ليفتح صفحة جديدة فى العلاقات الثنائية المضطربة، ويمثل النفط شريان الحياة للبلدين.

واتفق الرئيسان أيضا على أحياء التجارة عبر الحدود التى توقفت إلى حد كبير العام الماضى عندما تصاعدت حدة التوتر بسبب الخلافات على مناطق حدودية متنازع عليها ورسوم عبور النفط.

وقالت وكالة السودان للأنباء (سونا)، إن شركة "ساوث سوبريم آيرلاينز" وهى واحدة من شركات الطيران القليلة فى جنوب السودان، بدأت رحلاتها من جوبا إلى الخرطوم اليوم الأحد، وتشغل شركتا طيران سودانيتان رحلات بالفعل إلى جوبا.

وانفصل جنوب السودان عن الشمال عام 2011 بموجب اتفاق السلام الذى وقع عام 2005 وأنهى حربا أهلية استمرت عقودا.

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