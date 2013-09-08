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رئيس الاتحاد الدولي لشباب الأزهر والصوفية يرفض أي عمل عسكري ضد سوريا

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رئيس الاتحاد الدولي لشباب الأزهر والصوفية يرفض أي عمل عسكري ضد سوريا رئيس الاتحاد الدولي لشباب الأزهر والصوفية يرفض أي عمل عسكري ضد سوريا
عبد العاطي النوبي: كسر الجيش السوري يضر بالشعب المصري ولصالح إسرائيل

كتب : ميشيل عبدالله الأحد 08-09-2013 21:25

أعلن المفكر السياسي محمد عبدالعاطي النوبي، رئيس الاتحاد الدولي لشباب الأزهر والصوفية، عن رفضه لأي عمل عسكري ضد سوريا، وشدد على رفض وتحريم استخدام الأسلحة الكيماوية ضد الشعب السوري أو أي شعب آخر من أي طرف مهما كان.

وقال إن العالم العربي يملك إمكانية حل الأزمة السورية إذا اتحد شريطة أن ينتهي التدخل الخارجي لأن الخلاف في سوريا ليس بين أطراف الشعب ولكن بين قوى عالمية متصارعة والكل يبحث عن مصالحه في المنطقة.

وأضاف أن "الاتحاد الدولي لشباب الأزهر والصوفية يكرر انحيازه إلى الشعب السوري والوقوف بجانبه"، وقال: "نحن نقف بجوار الشعب السوري وضد ضرب أمريكا لسوريا لعدم توافر الأدلة الكافية التي تستند إليها الولايات المتحدة الأمريكية، لضرب سوريا".

وتساءل: "إلى متى نسكت على هذه (البلطجة)، ومن الذي سيدفع هذه المرة الفاتورة ولصالح من؟"، وأكد على أن "كسر الجيش السوري بداية الإضرار بالشعب المصري، ولصالح البلطجي الكبير في المنطقة وهو إسرائيل"، بحسب تعبيره.

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