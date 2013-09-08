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الببلاوي للقوى السياسية: متفائل بشأن استعادة الأمن رغم محاولة اغتيال "إبراهيم"

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الببلاوي للقوى السياسية: متفائل بشأن استعادة الأمن رغم محاولة اغتيال "إبراهيم" الببلاوي للقوى السياسية: متفائل بشأن استعادة الأمن رغم محاولة اغتيال "إبراهيم"

كتب : أحمد غنيم منذ 45 دقيقة

قال الدكتور محمود العلايلي، سكرتير عام مساعد حزب المصريين الأحرار، إن اجتماع القوى السياسية مع الدكتور حازم الببلاوي، رئيس مجلس الوزراء، تناول الحديث عن التصور النهائي لمشروع تتشكيل المجلس الوطني للشباب.

وأوضح العلايلي، لـ"الوطن"، أن الاجتماع تطرق للحديث عن الأوضاع الأمنية، خاصة بعد محاولة اغتيال وزير الداخلية، مؤكدًا أن رئيس عبّر عن تفاؤله بشأن إمكانية استعادة السيطرة الأمنية خلال فترة قصيرة حتى بالرغم من توابع واقعة محاولة اغتيال اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية.

وشدد العلايلي على أن رئيس الحكومة والمجتمعين أكدوا أنه لا تصالح مع العناصر الإرهابية التي ترفع السلاح في وجه الشعب ومؤسسات الدولة.

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