وزير خارجية فلسطين يُطلِع واشنطن بالانتهاكات الإسرائيلية فى حق شعبه

أطلع وزير الشئون الخارجية الفلسطينية رياض المالكى، وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى، والوفد الوزارى العربى للجنة المبادرة العربية للسلام على الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة ضد أبناء الشعب الفلسطينى، واستمرار النشاط الاستيطانى والإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب فى القدس.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية اليوم، الأحد، أن ذلك جاء خلال مشاركة المالكى فى اجتماع لجنة المبادرة العربية للسلام فى العاصمة الفرنسية باريس الذى ناقش آخر التطورات والمستجدات فى العملية التفاوضية بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى.

ووضع كيرى الوفد الوزارى العربى فى آخر مستجدات العملية التفاوضية بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى، وخطة تطوير وتنمية الاقتصاد الفلسطينى، مبديا التزام الإدارة الأمريكية بالمتابعة الحثيثة للمفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق نهائى ودائم فى الشرق الأوسط، وأهمية الالتزام بالجدول الزمنى المتفق عليه.