أخبار عاجلة

وضعيات النوم الخاطئة تهدد بشرتك بالتجاعيد! -
8 الصبح - بمناسبة كذبة أبريل رد فعل والدتك هيكون إيه لو إتصلت بها وقولتها أنا أترفدت من الجامعة؟؟؟ -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. واسعار الذهب والعملات الاجنبية اليوم -
تحذيرات من عقار «الكونجستال».. و«الصيادلة» توضح -
خطر .. هذه العادات تؤدى لثقب المريء وتؤدي إلى الموت -
أول رد فعل غاضب من مرتضى منصور بعد هزيمة سموحة -
بالفيديو || مدرس يرفع مطواة على الهواء -
أفضل 10 قوات جوية عربية .. لن تتوقع الدولة رقم 1 -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الحالة المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
حقائق عن مشروب نسكافيه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. اخبار المشاهير
  5. ON Sport

مارسيل خليفة: الثورة لا تحقق أهدافها "بمدى قريب"

Google+ Print
مارسيل خليفة: الثورة لا تحقق أهدافها "بمدى قريب" مارسيل خليفة: الثورة لا تحقق أهدافها "بمدى قريب"

كتب : الأناضول الأحد 08-09-2013 17:31

قال المؤلف الموسيقي والمطرب وعازف العود اللبناني مارسيل خليفة إن "الثورة لا يمكن أن تحقق أهدافها بمدى منظور وقريب، ولابد من الاستمرار حتى تحقيق المطالب".

وأضاف خليفة، المعروف باهتمامه بالقضية الفلسطينية بشكل كبير، خلال مؤتمر صحفي في العاصمة عمان، اليوم، أن "الحياة لا تقف عندما تكون هناك ثورة، وحراك الناس شيء طبيعي والشعوب تطالب بحقوقها المختلفة، لكن لابد من التأكيد على أن هذه الحقوق يجب أن تكون مبنية على الإخلاص لا على أي أيديولوجيات مختلفة".

وأشار خليفة إلى تجربته مع نصوص الشاعر الفلسطيني محمود درويش، التي كان يلحنها ويغنيها حيث يمزج فيها "الأم والحبيبة بالأرض والوطن".

ولفت مارسيل إلى أنه "من الصعب أن تجد مسيحيًا مهتمًا بالقضية الفلسطينية" ، بحد قوله.

وقدَّم مارسيل شهادة عن نفسه بقوله، "لا أعترف بحدود، أنا من أهل التّيه، يحدث أن تعيش المنفى وأنت في بلدك وبين قومك، إنني دائمًا على سفر، ومنذ الصغر، أغادر مكانًا وأمضي لأكتشف شيئًا في مكان آخر".

وعن أثر الحروب التي شهدتها لبنان والثورات في المنطقة، قال خليفة، "لقد أدمتنا الحروب، نحن حطبها وجمهورها بالشكل والواجهة".

ويأتي تواجد مارسيل خليفة في الأردن على هامش مهرجان قلعة عمان الذي بدأت فعالياته في 20 من أغسطس الماضي، وتختتم بحفلة يقدمها الفنان اللبناني الثلاثاء في 10 من سبتمبر الجاري.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

ON Sport

مواضيع متعلقة
القاهرة أبوظبي: حلقة السبت 01 إبريل 2017

القاهرة أبوظبي: حلقة السبت 01 إبريل 2017

القاهرة أبوظبي: التحليل الفني لبعض مباريات الدوري بالأسبوع الـ 23 .. ك. حازم إمام

القاهرة أبوظبي: التحليل الفني لبعض مباريات الدوري بالأسبوع الـ 23 .. ك. حازم إمام

القاهرة أبوظبي: التصريحات المثيرة لـ "ماسيمو بوساكا" رئيس لجنة الحكام بالفيفا حول أزمة الحكام بمصر

القاهرة أبوظبي: التصريحات المثيرة لـ "ماسيمو بوساكا" رئيس لجنة الحكام بالفيفا حول أزمة الحكام بمصر

القاهرة أبوظبي يكشف حالة واحدة فقط لإستقالة مجلس الجبلاية

القاهرة أبوظبي يكشف حالة واحدة فقط لإستقالة مجلس الجبلاية