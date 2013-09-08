مارسيل خليفة: الثورة لا تحقق أهدافها "بمدى قريب"

كتب : الأناضول الأحد 08-09-2013 17:31

قال المؤلف الموسيقي والمطرب وعازف العود اللبناني مارسيل خليفة إن "الثورة لا يمكن أن تحقق أهدافها بمدى منظور وقريب، ولابد من الاستمرار حتى تحقيق المطالب".

وأضاف خليفة، المعروف باهتمامه بالقضية الفلسطينية بشكل كبير، خلال مؤتمر صحفي في العاصمة عمان، اليوم، أن "الحياة لا تقف عندما تكون هناك ثورة، وحراك الناس شيء طبيعي والشعوب تطالب بحقوقها المختلفة، لكن لابد من التأكيد على أن هذه الحقوق يجب أن تكون مبنية على الإخلاص لا على أي أيديولوجيات مختلفة".

وأشار خليفة إلى تجربته مع نصوص الشاعر الفلسطيني محمود درويش، التي كان يلحنها ويغنيها حيث يمزج فيها "الأم والحبيبة بالأرض والوطن".

ولفت مارسيل إلى أنه "من الصعب أن تجد مسيحيًا مهتمًا بالقضية الفلسطينية" ، بحد قوله.

وقدَّم مارسيل شهادة عن نفسه بقوله، "لا أعترف بحدود، أنا من أهل التّيه، يحدث أن تعيش المنفى وأنت في بلدك وبين قومك، إنني دائمًا على سفر، ومنذ الصغر، أغادر مكانًا وأمضي لأكتشف شيئًا في مكان آخر".

وعن أثر الحروب التي شهدتها لبنان والثورات في المنطقة، قال خليفة، "لقد أدمتنا الحروب، نحن حطبها وجمهورها بالشكل والواجهة".

ويأتي تواجد مارسيل خليفة في الأردن على هامش مهرجان قلعة عمان الذي بدأت فعالياته في 20 من أغسطس الماضي، وتختتم بحفلة يقدمها الفنان اللبناني الثلاثاء في 10 من سبتمبر الجاري.