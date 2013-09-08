رئيس "مالمو" يدين "محاولات الاعتداء" على المشاركين في المهرجان و"تشويه سمعته الطيبة"

كتب : نجلاء ابو النجا الأحد 08-09-2013 21:15

أصدر رئيس مهرجان مالمو المخرج الفلسطيني محمد قبلاوي، بيانا صحفيا نيابة عن إدارة المهرجان، مساء أمس، عقب فيه على كل الأوضاع التي حدثت منذ يوم الافتتاح 2 سبتمبر وحتى هذه اللحظة.

وقال قبلاوي، في بيانه، "تعرضت فعاليات الدورة الثالثة لمهرجان "مالمو" للسينما العربية إلى محاولات للاعتداء على المشاركين في المهرجان وتشويه وتخريب سمعة المهرجان الطيبة، من قبل أفراد استغّلت حرية التعبير المعمول بها في مملكة السويد وديمقراطيتها لممارسة أعمال احتجاج شابها تجاوزات وتطاولات على بعض المشاركين".

وتابع أن "إدارة مهرجان مالمو تقف موقفاً واعٍياً من هذه الممارسات وقد تعاملت مع هذه الاعتداءات بحجمها الحقيقي دون تجاهل أو تقليل من أهميتها، وقامت باتخاذ الإجراءات الفورية لتأمين سلامة المشاركين وحفظ الأمن ومتابعة سير أعمال المهرجان.

إن إدارة المهرجان إذ تدين الأخبار المبالغ فيها التي تناقلتها بعض وسائل الإعلام والصحف العربية، ونقلها للأحداث بصورة غير صحيحة، وتعتذر لجميع المشاركين عن أي مضايقات أو اعتداءات تعرضوا لها خلال أيام المهرجان، فإنها تشكر جميع المشاركين الذين استمروا في مشاركتهم وتثمّن تضامنهم مع المهرجان ورفضهم للانسحاب تاركين الفرصة للمعتدين لإثبات نجاحهم فيما سعوا إليه".

واختتم أن "إدارة المهرجان تشيد بدور الشرطة السويدية التي لم تأل جهداً في أداء واجبها، كما تشيد بدور السفارة المصرية ممثلة بسعادة السفير المصري الذي كان متابعاً للتطورات أولا بأول، وتؤكد مرة أخرى على أن ما حدث لم ولن يحرف مسار المهرجان عن هدفه السامي في التجسير بين الثقافتين العربية والأوروبية، وأن المهرجان سيبقى رمزاً للاحتفاء بالتعددية في مدينة مالمو التي تحتضن أكثر من 175 جنسية".